In manette Aida Nizar ex concorrente del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso. La spagnola dunque nei gai a causa delle sue intemperanze caratteriali. Ma vediamo di capire meglio il motivo dell’arresto.

Aida Nizar arrestata in Spagna, l’ex del Grande Fratello 15 nei guai

Aida Nizar ci ha regalato grandi scene di trash che hanno imperversato nella tv italiana, in modo particolare nei programmi di Barbarella e ha fatto parecchio parlare di se. In Italia è stata denunciata per un bagno notturno in una fontana di Trevi a Roma.

Ora arriva una notizia che ha dell’incredibile! Aida Nizar è stata arrestata ma subito dopo liberata. Lo riferiscono i media spagnoli, il quotidiano “La Vanguardia” in modo specifico che scrive testualmente:

“E’ stata arrestata dalla polizia nazionale lunedì mattina per aver presumibilmente minacciato il suo partner con un coltello a casa sua. Una discussione con il suo ragazzo, Fernando, sarebbe stata la causa dell’arresto – si legge – […] Aida lo avrebbe affrontato con un coltello, minacciandolo seriamente e buttandolo fuori di casa senza dargli il tempo di raccogliere le sue cose.

Quando le autorità si sono recate a casa della Nizar, lei si è rifiutata di aprire la porta per rilasciare dichiarazioni. Al momento non è noto se ci sia una denuncia da parte del suo partner dopo la discussione o se le forze di polizia agiranno d’ufficio dopo il rapporto”.

Insomma, la Aida che noi abbiamo conosciuto è una donna forte, che non le manda a dire e che ha un temperamento sanguigno, caliente e così era inevitabile che facesse anche questa “esperienza”.

Insomma, però come si dice? “Tutto è bene quel che finisce bene” dal momento che la showgirl è stata immediatamente liberata. I motivi dell’arresto non sono chiari: se è scattato su denuncia del compagno o perchè la Nizar non ha voluto aprire alla polizia quando è arrivata in Casa.

Le forze dell’ordine spagnole sono state allertate dai continui litigi della coppia che stava trascorrendo nella medesima casa la quarantena. Si parla di litigi per motivi futili ma che evidentemente l’esuberante Nizar non è riuscita a contenere.