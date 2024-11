Affari Tuoi, vince 100.000 con la Regione Fortunata: la partita di Daniele

Partita fortunatissima ad Affari Tuoi dove Daniele è riuscito a indovinare al primo tentativo la Regione Fortunata. Vediamo insieme quanto si è portato a casa e chi gli aveva suggerito di scegliere quella Regione.

Affari Tuoi, Daniele vince alla Regione Fortunata 100 mila euro

Ancora una vincita ad Affari Tuoi. Da quando Stefano De Martino ha preso la conduzione del quiz show, gli ascolti del programma superano i 5 milioni di spettatori anche grazie alle storie di chi vi partecipa. Questa sera, lunedì 4 novembre 2024, abbiamo conosciuto il concorrente del Molise, Daniele. L’uomo, originario di Campobasso, è un poliziotto della scientifica e si è presentato con la sua compagna Tiziana. I due, che si conoscevano da ragazzi, dopo due rispettivi matrimoni si sono risentiti grazie ai social.

La loro partita però non si è messa nel migliore dei modi. Daniele aveva preso il pacco numero 12 ma poi lo ha cambiato per il 16. Una volta aperto, ha scopero che conteneva ben 200 mila euro in gettoni d’oro. Le chiamate successive hanno portato Daniele a finire il suo percorso senza cifre importanti e l’uomo ha così deciso di andare alla Regione Fortunata. Qui, senza dimezzare e su 20 Regioni tra cui scegliere, ha optato per il Lazio.

che ridere il matrimonio, Peppe sull’altare dopo che è diventato amico fraterno 😂😂😂 #affarituoi pic.twitter.com/F5X9RG0Zzp — Francesca🌪️ (@_cielodiperle) November 4, 2024

I consigli dell’amico Peppe

Durante la partita di Affari Tuoi, Daniele ha rivelato che un suo amico gli aveva suggerito di scegliere il Lazio qualora fosse arrivato alla Regione Fortunata. Un consiglio che il concorrente del Molise ha preso alla lettera puntando tutto su questa Regione.

“Ho girato molto l’Italia per lavoro però prima di venire in questo programma ho chiesto ad un mio amico la prima regione che gli veniva in mente e lui a bruciapelo mi ha detto Lazio. Non c’era un motivo per cui gli ho fatto quella domanda, mi è venuta d’istinto”.

E l’istinto gli ha fatto portare a casa ben 100 mila euro in gettoni d’oro.