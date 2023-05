Amadeus torna su Rai1 con uno speciale di Affari Tuoi dedicato all’Emilia Romagna colpita al cuore da una terribile alluvione che ha causato 15 vittime e più di 23 mila sfollati. Ecco quando il seguitissimo quiz show va in onda in prima serata su Rai1.

Amadeus per l’Emilia Romagna: uno speciale di Affari tuoi per raccogliere fondi dopo l’alluvione

Una prima serata di Affari Tuoi su Rai1 dedicata all’Emilia Romagna. Amadeus conduce una puntata speciale del quiz show per raccogliere fondi da devolvere all’Emilia colpita dalla alluvione. L’idea del conduttore è quella di devolvere il montepremi finale della vincita del gioco dei pacchi all’Emilia e a tutti gli abitanti piegati dalla tragica alluvione.

In questa serata di beneficenza Ama non sarà da solo, visto che saranno coinvolti grandi nomi del mondo della spettacolo originari della regione. Tra questi i primi ospiti annunciati sono: Iva Zanicchi, emiliana doc originaria di Ligonchio, ma anche il cantante Nek nato a Sassuolo. Lo speciale di Affari Tuoi andrà in onda domenica 28 maggio 2023 in prima serata su Rai1.

Amadeus, il suo messaggio per l’Emilia Romagna

Intanto Amadeus, nato a Ravenna, pochi giorni fa sui social aveva espresso tutta la sua vicinanza alla sua terra, l’Emilia Romagna, colpita dalla terribile alluvione.

Buongiorno amici. In questa ennesima giornata di pioggia qui a Milano, il pensiero va immediatamente all’Emilia-Romagna. Tutte quelle zone che sono state colpite da questo dramma e disastro ambientale. Mi dispiace non aver salutato l’Emilia-Romagna durante le puntate di Affari Tuoi che stanno andando in onda proprio in questi giorni ma sono puntate registrate qualche giorno prima rispetto a quello che è accaduto. Lo faccio adesso, anche in maniera più informale. Vi sono vicino ovviamente, vedo dalle immagini del telegiornale, le difficoltà e il dramma che state vivendo e la forza di questa gente, la vostra forza, e la forza dei romagnoli riuscirà a superare questo momento drammatico. Io sono con voi e sono orgoglioso di essere nato in Romagna, saluto Ravenna in maniera particolare ma veramente tutta la Romagna e tutte le persone che stanno passando ore drammatiche. Vi abbraccio forte, forte, forte.