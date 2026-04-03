Affari tuoi oggi non va onda, venerdì 3 aprile, il motivo: il perché

Secondo stop in pochi giorni per Affari Tuoi che questa sera, venerdì 3 aprile 2026, non andrà in onda. Il quiz game, condotto da Stefano De Martino su Rai1, si ferma per una puntata. Scopriamo insieme il perché e quando torna in tv.

Affari Tuoi non va in onda stasera venerdì 3 aprile 2026: il motivo

Ancora un cambio di programmazione per quanto riguarda l’emittente pubblica. Martedì 31 marzo, Affari Tuoi non è andato in onda per trasmettere la finale dei playoff dei Mondiali 2026 tra Italia e Bosnia Erzegovina e anche questa sera il quiz show subirà uno stop forzato. Ma perché non vedremo Stefano De Martino, Herbert Ballerina e le offerte ai pacchisti da parte del Dottore?

Venerdì 3 aprile 2026 Affari Tuoi non andrà in onda per consentire la trasmissione di un evento religioso legato alla Pasqua. Su Rai1 infatti sarà trasmesso il Rito della Via Crucis con Papa Leone XIV. Si tratta del primo Venerdì Santo presieduto dal nuovo Pontefice, dopo la scomparsa di Papa Francesco avvenuta il 21 aprile del 2025, Lunedì in albis. Un evento quindi da non perdere che partirà dal Colosseo e che sarà trasmesso in chiaro su Rai 1 e in streaming su Raiplay.

Spetterà sempre a Leone XIV, la santa messa e la Benedizione Urbi et Orbi del 5 aprile che chiuderà la liturgia pasquale.

Quando torna Affari Tuoi in tv

Ma quando torna Affari Tuoi con Stefano De Martino? Il pubblico non dovrà attendere molto per rivedere i concorrenti delle venti regioni italiane cercare di portarsi a casa un montepremi di 300 mila euro. Il quiz game di Rai1 tornerà regolarmente in onda sabato 4 aprile al consueto orario, alle ore 20.40, al termine del Tg1 delle 20 e di ‘5 Minuti‘ con Bruno Vespa.

Continua quindi la sfida, a colpi di ascolti, contro ‘La ruota della fortuna‘ condotta da Gerry Scotti su Canale 5 sempre allo stesso orario.