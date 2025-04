Affari tuoi non va in onda oggi, sabato 26 aprile, perché? Il motivo

Affari Tuoi, oggi sabato 26 aprile 2025, non va in onda. Scopriamo insieme perché il game show di Rai1, condotto da Stefano De Martino, ha subito uno stop e cosa sarà trasmesso al suo posto.

Affari Tuoi, perché non va in onda oggi 26 aprile 2025

Ancora uno stop per Affari Tuoi. Nonostante gli ascolti record registrati da quando è arrivato Stefano De Martino alla conduzione del programma, il quiz game non verrà trasmesso nella giornata di oggi. In questo mese di aprile, a causa delle festività di Pasqua, si sono avute delle modifiche ai palinsesti. In particolare la notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta a Pasquetta, ha portato diversi spostamenti di programmi sull’emittente pubblica.

Sabato 26 aprile, l’emittente pubblica ha deciso di dedicare speciali, con una diretta a partire dalle ore 10, ai funerali di Papa Francesco. Si è quindi optato per fermare per la giornata di oggi, sabato 26 aprile 2025, Affari Tuoi. Ma perché non va in onda?

Il motivo è nel pre-serale di Rai1, dalle ore 20.35, sarà trasmesso uno speciale di Porta a Porta. In occasione delle solenni esequie di Papa Francesco, Bruno Vespa firma uno speciale approfondimento che propone una riflessione profonda sull’eredità spirituale, sociale e culturale che il Santo Padre ha lasciato alla Chiesa e all’intera comunità internazionale.

Affari Tuoi, lo speciale in prima serata

Il gioco dei pacchi tornerà presto a farci compagnia e andrà regolarmente in onda domenica, 27 aprile 2025 alle 20.35 su Rai1 e a seguire ci saranno le repliche di ‘Le indagini di Lolita Lobosco‘. Nelle prossime puntate, conosceremo i nuovi concorrenti che potranno portarsi a casa un montepremi massimo di 300 mila euro in gettoni d’oro.

Venerdì 2 maggio invece Affari Tuoi arriverà in prima serata con una puntata speciale che vedrà la presenza d molti protagonisti di Step. Ospiti saranno Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lucia, Peppe Iodice, Federica Nargi, Serena Brancale, Stash dei Kolors e Sal Da Vinci.