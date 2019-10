In arrivo dei super ospiti per la prima puntata dello show di Adriano Celentano che non si chiamerà più Adrian, ma Adriano. La Graphic Novel che lo scorso anno non ha brillato per ascolti quest’anno vedrà tutto rivoluzionato: la presenza di Adriano Celentano è costante e sarà per lo più un one man show con uno stuolo di ospiti eccellenti.

Nella prima puntata di Adriano, due ospiti eccellenti

Stando alle rivelazioni di Dagospia, i primi due ospiti della puntata di Adriano, show del molleggiato, saranno due conduttori di punta uno Mediaset e l’altro di Viale Mazzini. Ci riferiamo a Paolo Bonolis e Carlo Conti.

Adriano: Paolo Bonolis e Carlo Conti alla prima puntata

Come ricorderete, l’anno precedente il cartone animato Adrian non ha raccolto l’entusiasmo e il consenso del pubblico, tanto che dopo 4 puntate è stato sospeso. Ma quest’anno le cose appaiono differenti.

Intanto non avremo più Adrian, ma Adriano ovvero un one man show incentrato su Adriano Celentano che sarà presente spessissimo e in cui si alterneranno diversi ospiti, persino i politici. Ad aprire le danza saranno Poalo Bonolis e Carlo Conti, due gioiellini di punta della nostra tv e la data di messa in onda prevista è il 7 novembre.

Stando sempre alle rivelazioni di Roberto D’Agostino, oltre ai due conduttori beniamini del pubblico saranno presenti anche dei politici che accetteranno di mettersi in gioco e rispondere magari a delle domande scomode, fatte proprio da Celentano in persona.

I politici che interverranno, sempre secondo le rivelazioni di Dagospia sono quelli di primissimo piano di questo periodo, quindi possiamo immaginare Matteo Salvini, Matteo Renzi, Luigi di Maio.

Da non dimenticare che Celentano è un forte sostenitore di quasi tutti i politici nominati di cui ha tessuto le lodi nel suo blog, nei vari periodi storici che hanno attraversato le vicende politiche del nostro Paese dopo il voto del 4 marzo 2018.

Ricordiamo inoltre che, per dare spazio ad Adriano, il Grande Fratello Vip 2020 è slittato nel 2020 con grande malcontento del pubblico.

Quindi, basterà la presenza di Bonolis, Conti e dei politici per risollevare le sorti di un cartone che per la verità non ha registrato buoni ascolti e che il pubblico non ha accolto nel migliore dei modi?

Staremo a vedere.