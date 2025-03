Adriano Celentano ha voluto omaggiare Roberto Benigni per la sua straordinaria performance nello spettacolo Il Sogno, andato in onda ieri sera in prima serata su Rai 1. Con il suo inconfondibile stile, il Molleggiato ha scritto su Instagram un messaggio diretto e sentito, definendo l’attore e regista toscano “semplicemente GRANDIOSO”.

Il messaggio di Adriano Celentano a Roberto Benigni: “Caro estremista europeo della Valle Italia!”

Celentano, sempre attento agli eventi culturali e ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano, ha condiviso con i suoi follower il suo entusiasmo per la serata condotta da Benigni. Nel suo post, ha scritto:

“Caro estremista Europeo della Valle Italia! Ieri sera sei stato semplicemente GRANDIOSO.”

Un riconoscimento che arriva da un’icona della musica e dello spettacolo italiano, confermando il successo dello show di Benigni, che ha incantato il pubblico con la sua poesia, il suo carisma e il suo talento narrativo.

Il Sogno di Roberto Benigni, un viaggio tra arte e emozione

Lo spettacolo Il Sogno ha rappresentato un viaggio emozionante tra letteratura, cinema e teatro, con l’inconfondibile tocco di Roberto Benigni, capace di alternare ironia, pathos e momenti di profonda riflessione. La serata ha riscosso un enorme successo, conquistando il pubblico e ricevendo elogi da molti personaggi del mondo dello spettacolo.

L’omaggio di Celentano si aggiunge a una lunga serie di commenti entusiasti che hanno invaso i social nelle ore successive alla messa in onda, confermando ancora una volta il carisma e la capacità di Benigni di emozionare gli italiani.

Benigni ieri sera ha ricordato il contributo dell’Europa alla storia dell’umanità, dalla democrazia alle arti, dalla libertà alla scienza. Ha evidenziato come l’Unione Europea rappresenti un progetto unico basato sull’unità e il dialogo, opposto a ogni forma di divisione.

Ha inoltre menzionato il Manifesto di Ventotene del 1941, redatto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, come esempio di visione e coraggio nel promuovere l’unità europea in un periodo di conflitto e distruzione. ​

Alcuni passaggi di Roberto Begnini nel suo show

Sull’orgoglio di essere europei:​

“C’è da essere orgogliosi di essere europei: l’Europa è il continente più piccolo del mondo che ha acceso la miccia di tutte le rivoluzioni, ha trasformato il pianeta, da tremila anni è la fucina dove sono stati forgiati alcuni fra i più grandi pensieri dell’umanità.”

Sulla natura dell’Unione Europea:

“L’Unione Europea è la più grande istituzione degli ultimi 5000 anni realizzata sul pianeta Terra dall’essere umano, un progetto, un ideale, una speranza, una sfida, un sogno.”

Sull’europeismo e il nazionalismo:

“Sono un europeista estremista, l’Europa unita è l’unica utopia ragionevole. […] Il nazionalismo, nella storia, ha provocato milioni di morti, è il carburante di tutte le guerre.”

Sui fondatori dell’idea di un’Europa unita:​

“Nel 1941, nella piccola isola di Ventotene, tre uomini, tre eroi, Spinelli, Rossi e Colorni, ebbero un lampo, un’idea, di cambiare tutto, girare pagina: l’idea dell’unità europea.” ​

Sulla pace come obiettivo inevitabile:​

“La guerra finirà per sempre, non c’è alternativa, non può che finire così.”