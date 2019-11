Nuovo appuntamento con Adrian, lo show di Adriano Celentano trasmesso in prima serata su Canale 5. Il Molleggiato è pronto a regalare al pubblico un’altra serata all’insegna della grande musica, ma anche della riflessione con la partecipazione di ospiti e protagonisti dello spettacolo e dell’informazione. Ecco gli ospiti e le anticipazioni di questa sera, giovedì 28 novembre.

Adrian di Adriano Celentano: le anticipazioni di giovedì 28 novembre

Giovedì 28 novembre 2019 alle ore 21.20 va in onda il quarto appuntamento di Adrian, lo show evento di Adriano Celentano. Questa settimana il Molleggiato è pronto ad accogliere in studio Morgan, il cantautore di Altrove che nei mesi scorsi è stato protagonista in diversi salotti televisivi e su tutti i quotidiani italiani per la vicenda legata allo sfratto della sua abitazione di Monza.

Non solo Marco Castoldi in arte Morgan tra gli ospiti della nuova puntata dello show di Celentano, visto che nelle ultime ore si vocifera (da parte di Bubinoblog) anche la presenza di Francesca Fialdini, la conduttrice televisiva di Raiuno. La sua presenza al momento non è ancora confermata.

E’ sfumata, invece, la partecipazione di Selvaggia Lucarelli; la firma del Fatto Quotidiano è una delle più gradite da parte del Molleggiato, ma la sua presenza nello show è stata bloccata. A rivelarlo in esclusiva è Dagospia che scrive:

Mediaset però avrebbe chiarito che l’ospite non è gradito dall’azienda e la mannaia della censura è calata sull’ospitata. Secondo voci di corridoio il problema sarebbe proprio parte della dirigenza Mediaset, che non avrebbe mandato giù alcuni vecchi articoli della Lucarelli ma anche le sue recenti posizioni a Non è l’arena.

Sarà davvero così?

Adrian, gli ascolti tv

Intanto gli ascolti di Adrian sono al ribasso. Dopo il buon debutto della prima puntata, il Molleggiato ha perso punti di share e milioni di telespettatori nella prima parte dello show, mentre fa ancora meno Adrian – La serie. A commentare la vicenda anche Maurizio Costanzo che dalla pagine di Libero ha detto:

Prosegue, su Canale 5, l’avventura di Celentano, in un varietà un po’ sghembo e, comunque, lontano dai gusti del pubblico attuale, Adrian.

Non solo il giornalista ha anche motivato cosa potrebbe aver spinto il pubblico a non seguire lo show di Celentano:

Non penso al fumetto che, a dir la verità, non sarebbe andato bene nemmeno 15 anni fa, ma alla prima ora, dove Celentano ha cominciato a spendersi un po’ di più cantando, ma dove, sostanzialmente, manca un perché lo spettatore debba vedere Celentano. Infatti, giusto o sbagliato, lo vedono sempre di meno.

Ascolti a parte, Adrian è pronto a tornare questa sera in prima serata su Canale 5 e per i fan del Molleggiato è già partito un nuovo countdown!