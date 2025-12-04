Achille Lauro, durante la conferenza della finale di X-Factor 2025, ha parlato anche del suo ex concorrente Lorenzo Salvetti e della sua decisione di entrare nella scuola di Amici. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato.

Da X Factor ad Amici, Achille Lauro su Lorenzo Salvetti

Lo scorso anno Lorenzo Salvetti è stato uno dei finalisti di X Factor 2024 nel team di Achille Lauro. Pochi mesi dopo, lo stiamo vedendo ad Amici 15 entrato nella squadra di Lorella Cuccarini. Ma cosa ne pensa il suo mentore?

“La mamma di Lorenzo, con cui sono rimasto in contatto, come rimango in contatto con tutti i ragazzi… con le mamme. Ci siamo confrontati rispetto a questo argomento perché lei giustamente da mamma era preoccupata. Io le ho detto semplicemente che questo ragazzo ha 17 anni e di fargli fare tutte le esperienze che la vita gli offre. Tutto è preziosissimo per crescere e per ritrovare se stesso. Le persone pensano che fare il musicista sia fare una canzone ma è insistere, resistere. Vince chi resiste. Tu che facevi a 17 anni? Se crede di essere nel momento della sua vita che questa cosa lo soddisfa è giusto che lo faccia”.

Giorgia poi ha spiegato come il mondo della musica sia cambiato grazie ai talent.

“Io mi sono formata negli anni ’90 e a quei tempi e dovevi avere la tua band, suonare, sperare ti notasse un discografico. Ora funziona in un altro modo. Il talent è il modo per farsi conoscere e arrivare. Non è strano farne uno e farne anche un altro“.

Paola Iezzi: “Ai nostri tempi si suonava e si pregava che qualcuno passasse di lì e ti notasse, ora si fa sui social e nei talent“.

Jake La Furia: “Ormai il gradimento della musica si misura in numeri ed è colpa nostra, delle major, del sistema. Devi fare numeri, una volta dovevi fare un percorso e poi arrivava una struttura che ti faceva conoscere prima localmente, poi nazionalmente e internazionalmente. Ora ci sono gli scout delle etichette che appena uno fa un numero grosso lo prende. Tutti al mondo dopano i numeri”.