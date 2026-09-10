L’artista è tra i volti che hanno attirato l’attenzione al Lido nella giornata del 10 settembre, durante l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in corso a Venezia dal 2 al 12 settembre 2026.
Proprio oggi è stato presentato anche “Be Brave”, il documentario diretto da Francesco Carrozzini e dedicato alla storia di Renzo Rosso, fondatore di Diesel e del gruppo OTB. Il film, della durata di 90 minuti, è stato presentato nella sezione Venice Open – Fuori Concorso con una proiezione in Sala Grande.
Achille Lauro al cinema? La risposta a SuperGuidaTV
Intercettato a Venezia dai microfoni di SuperGuidaTV, Achille Lauro ha risposto ad alcune domande sul suo futuro artistico. E vista la cornice, una delle curiosità non poteva che riguardare proprio il cinema.
Alla domanda:
«Quando porterai un film qua a Venezia?»
Lauro non chiude completamente la porta, ma preferisce mantenere i piedi ben saldi nel suo mondo:
«Per il momento sto nel mio, lascio fare a chi lo sa fare».
Nessun progetto cinematografico annunciato, dunque. Ma la risposta lascia comunque spazio alla curiosità. Del resto Achille Lauro ha costruito negli anni un’immagine artistica che va ben oltre la sola musica, lavorando molto sulla dimensione visiva, sulla performance e sulla trasformazione del personaggio.
Vederlo prima o poi alle prese con il cinema, davanti o dietro la macchina da presa, non sarebbe quindi un’ipotesi così sorprendente.
Achille Lauro torna a Sanremo? «Non credo… chissà»
Durante l’intervista c’è stato spazio anche per un’altra domanda inevitabile: Achille Lauro tornerà al Festival di Sanremo?
Anche in questo caso la risposta è stata breve e tutt’altro che definitiva.
Alla possibilità di rivederlo sul palco dell’Ariston, il cantante ha inizialmente risposto:
«Non credo».
Una frase che sembrerebbe allontanare almeno per il momento l’ipotesi di un nuovo Sanremo. Subito dopo, però, Lauro ha aggiunto un semplice:
«Chissà».
Due parole che raccontano perfettamente il suo modo di comunicare: nessuna anticipazione, nessuna promessa, ma nemmeno una porta definitivamente chiusa.
Da Venezia un piccolo indizio sul futuro di Achille Lauro
Per ora, quindi, né cinema né Sanremo risultano ufficialmente nei prossimi progetti annunciati da Achille Lauro.
La sua presenza a Venezia, però, offre inevitabilmente uno scenario suggestivo. Nel luogo in cui attori, registi, musicisti e artisti provenienti da mondi differenti si incontrano, l’idea di vedere in futuro Lauro cimentarsi anche con il grande schermo appare meno lontana.
Lui, almeno per adesso, preferisce restare prudente: «Sto nel mio».
Ma quel «chissà» pronunciato pochi istanti dopo basta per lasciare aperta più di una porta