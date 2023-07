DAZN, il servizio a pagamento di streaming di eventi sportivi, sia in diretta che in differita, ha annunciato i prezzi degli abbonamenti per il campionato di calcio di Serie A 2023-2024. Nuovi rincari nel costo e annuale e mensile, ma spuntano anche offerte imperdibili.

DAZN prezzi abbonamento standard: scatta l’offerta per l’anno 2023-2024

Il campionato di calcio di Serie A 2023-2024 è sempre più vicino. Dopo l’annuncio delle prime giornate di campionato, DAZN ha svelato i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2023-2024. Tra le novità il Pass Annuale che consente agli abbonati di risparmiare durante la sottoscrizione di un abbonamento Stars, Standard e Plus.

Il Piano DAZN STANDARD costa da 30.99 euro al mese e permette di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, ma connessi alla stessa rete internet. Con questo piano abbonamento è possibile registrare l‘App DAZN fino a sei dispositivi mobili.

In caso di piano annuale con permanenza di almeno 12 mesi si pagano 12 rate da 30,99 euro al mese. E’ possibile annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. In caso di pagamento annuale anticipato in un’unica soluzione il costo dell’abbonamento è di 299 euro, circa 24,99 euro al mese con un risparmio di 16euro.

Abbonamento Piano DAZN PLUS e START

Il secondo piano abbonamento disponibile è il piano PLUS. Il costo è di 45,99 euro al mese. E’ possibile guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti. Non solo disponibile l’app fino a sette dispositivi mobili. Passiamo al costo: con il piano annuale a rate con permanenza di almeno 12 mesi si pagano 12 rate da €45.99 al mese. In caso di pagamento anticipato in un’unica soluzione c’è l’offerta di 449 euro, circa €37,42 al mese con un risparmio di oltre €18 rispetto alla soluzione a rate.

Infine il Piano START: il nuovo pacchetto disponibile a 9,99 euro al mese. Si tratta di un’offerta che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, la Serie C, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale. Attenzione con la sottoscrizione di questo abbonamento si possono registrare fino a 4 dispositivi sull’app, ma non sarà possibile seguire la Serie A. Con il Piano Start sono disponibili: Eurolega e la Serie A di Basket, l’NFL, la Champions League di calcio femminile, e la grande boxe.