Da quasi un anno Massimo Giletti, giornalista e conduttore della trasmissione tv su La7 “Non è l’Arena”, è sotto scorta per le minacce ricevute dalla mafia. Ma nonostante questo il giornalista non ferma le sue inchieste su Cosa Nostra presentando al pubblico di La7 un grande reportage sulla mafia chiamato Abbattiamoli.

Massimo Giletti: in onda il 10 giugno un grande reportage su Cosa Nostra “Abbattiamoli”

Massimo Giletti crede molto nel suo lavoro di ricerca e di informazioni e nonostante le minacce ricevute non ha avuto nessun dubbio nel portare avanti un grande reportage sulla mafia. E’ sceso in Sicilia, tornando a fare l’inviato e ha incontrato delle figure chiave per realizzare un’inchiesta su Cosa Nostra tra Palermo e Corleone da sempre in guerra per garantirsi il territorio.

Qui ha incontrato carabinieri e malavitosi, magistrati e pentiti. Seguendo le tracce di Matteo Messina Denaro, “il latitante per eccellenza”, ma anche quelle dei tanti misteri che ancora circondano figure come Totò Riina e Bernardo Provenzano.

Speciale inchiesta sulla Mafia in onda su La7 con Massimo Giletti: “Abbattiamoli”

Lo speciale che andrà in onda giovedì 10 giugno in prima serata su La7 si chiama “Abbattiamoli”. Dalle pagine di Sorrisi, Giletti fa sapere come mai è stato scelto questo titolo: «Da un’intercettazione in cui il figlio di Riina, parlando di Falcone e Borsellino, diceva: “La decisione fu quella: abbattiamoli”. E proprio dall’omicidio dei due giudici comincia l’inchiesta sulla Mafia di Massimo Giletti.

Tanti interrogativi irrisolti e tanti misteri intorno a figure importanti della mafia quali Totò Riina, il cui covo fu perquisito 18 giorni dopo il suo arresto. Perché un lasso di tempo così ampio e non fu perquisito immediatamente? I mafiosi hanno persino ridipinto le pareti facendo sparire tutto.

«Di questo parleremo con Antonio Ingroia, il magistrato che condusse le indagini, e con il Capitano Ultimo che arrestò Riina» afferma Giletti.

Ma sono ancora molte le cose che non si conoscono in merito a determinati arresti o uccisioni. Per cui non ci resta che seguire giovedì 10 giugno in prima serata su La7 la speciale inchiesta di massimo Giletti, “Abbattiamoli” su Cosa Nostra.