Ci siamo. Finalmente A Star Is Born approda in prima tv assoluta su Canale 5 questa sera, martedì 15 settembre 2020. Il remake del celebre film “E’ nata una stella” ha segnato il debutto di Lady Gaga sul grande schermo registrando un vero e proprio record negli incassi. Ecco la trama e le anticipazioni di uno dei film più belli degli ultimi anni.

A star is born, il film con Lady Gaga e Bradley Cooper su Canale 5

E’ finita l’attesa: martedì 15 settembre 2020 alle ore 21.21 va on inda in prima visione deluxe su Canale 5 “A Star Is Born” (E’ nata una stella), il film con protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper. La pellicola ha segnato un duplice debutto: per la prima volta Bradley Cooper si è occupato della regia, mentre Lady Gaga ha recitato. Una vera e propria consacrazione per la Germanotta che, con la sua interpretazione, ha conquistato critica e pubblico.

A star is born, la trama

La pellicola, presentata fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, ha scalpito il nome di Lady Gaga nell’olimpo delle star di Hollywood. L’artista e filantropa, infatti, ha dimostrato ancora una volta il suo grandissimo talento calandosi nei panni della giovane Ally, una talentuosa cantante che sogna di diventare una stella. Un sogno che improvvisamente diventa realtà grazie all’incontro con Jackson Maine, un musicista che sin dall’inizio crede nel suo talento. Tra i due nasce una bellissima storia d’amore che li porta a condividere anche il palcoscenico tra il delirio del pubblico. Come tutte le storie d’amore non mancano le difficoltà, le avversità e i fantasmi con cui ognuno di noi deve fare i conti.

Jackson Maine (Bradley Cooper) è un musicista alcolizzato e drogato e questi suoi vizi lo porteranno verso una discesa negli abissi trascinandosi dietro anche Ally (Lady Gaga) fino all’epilogo finale che non vi sveliamo.

A star is born, le canzoni

“A star is Born” di Lady Gaga è il terzo remake del celebre “È nata una stella”, film del 1937 diventando anche un musical rock nella versione del 1976. La versione proposta da Lady Gaga e Bradley Cooper alle regia è stata tra le più convincenti complice una colonna sonora da Oscar, ma anche per via di un gossip che ha impazzato su tutti i quotidiani di una storia d’amore tra i protagonisti.

In realtà la laison tra i due è stata etichettata come “una montatura” dalla stessa Gaga che con questo film è entrata di diritto nella storia del cinema mondiale spodestando la diva Whitney Houston e il film “Guardia del corpo” del 1992. “A star is born”, infatti, costato solo 36 milioni di dollari ha conquistato il pubblico di tutto il mondo incassando la cifra record di 435 milioni.

La colonna sonora ha giocato sicuramente un ruolo determinante nel successo del film; alzi la mano chi non conosce “Shallow“, il duetto tra Gaga e Cooper che si è aggiudicato un Premio Golden Globe, un Premio Oscar alla migliore canzone originale e due Grammy. “Shallow” è la canzone più premiata nella storia della musica a conferma che la stella di Lady Gaga è destinata a brillare per sempre.