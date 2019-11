“A star is born“, il film campione di incassi con protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper arriva in esclusiva assoluta sul canale Premium Cinema HD. Un’anteprima da non perdere per tutti i fan della cantautrice americana che con questo film si è imposta anche come attrice a livello mondiale.

A star is born, il film di Lady Gaga in tv

Venerdì 15 novembre 2019 alle ore 21.15 andrà in onda “A Star Is Born“, il film che ha segnato il debutto sul grande schermo di Lady Gaga diretta dall’ex compagno Bradley Cooper. Una pellicola che incantato milioni di persone nel mondo e che ha vinto tantissimi premi: dal Premio Oscar alla miglior canzone originale “Shallow” al Premio BAFTA, dal Golden Globe al Satellite Award e tanti altri.

La pellicola, presentata in anteprima assoluta lo scorso anno alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ha emozionato tutti i presenti alla prima lanciando Lady Gaga come attrice in tutto il mondo. La cantante di “Bad Romance” ha conquistato davvero tutti: dalla critica al pubblico portando sul grande schermo il remake del musical “È nata una stella” risalente al 1937. In realtà non è la prima volta che questo musical diventa un film, visto che è il terzo adattamento cinematografico dopo quello del 1954 ed il musical-rock del 1976.

A star is born, la trama

Protagonista del film è Ally, una giovane e talentuosa cantante che in un locale conosce Jackson Maine, un musicista con il vizio dell’alcol e della droga. L’incontro tra i due sarà magico: Ally e Jackson si innamorano, ma non solo visto che lui diventerà il suo mentore trasformandola in una star amata in tutta America.. Un incontro magico che vedrà i due realizzare

A distanza di un anno dall’uscita nelle sale della pellicola, possiamo tranquillamente dire che “A star is born” è stato un successo senza precedenti che ha consacrato Lady Gaga in tutto il mondo. Sul magazine TheWrap si legge: “Cooper e Lady Gaga sono come dinamite insieme. Questa è una storia che vive e muore grazie alla relazione e alla chimica che si instaura tra di loro“, mentre il Time sottolinea “Bradley Cooper ha creato con successo un bellissimo melodramma per l’età moderna. È una storia di grandi personaggi e di persino più grandi errori“.

La pellicola ad oggi ha incassato 435 milioni di dollari diventando il film con protagonista una cantante più visto di sempre. Lady Gaga è riuscita a anche a battere il record di Whitney Houston con il film “Guardia del corpo” del 1992.

A star is born, trailer