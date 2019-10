Il Festival di Sanremo 2020 è in fase di lavorazione. Il conduttore e direttore artistico Amadeus sta studiando giorno e notte tutte le soluzioni per rendere magnifica la settantesima edizione del festival della canzone italiana. Il settimanale Spy, oggi in edicola, annuncia alcune clamorose indiscrezioni sui probabili ospiti delle varie serate.

Sanremo 2020, Amadeus vuole Lady Gaga

L’edizione odierna del settimanale Spy lancia una clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione di Sanremo 2020. Il conduttore e direttore artistico Amadeus vorrebbe addirittura Lady Gaga sul palco dell’Ariston. La cantante ha emozionato tutto il mondo con il brano “Swallow” e con il film “A star is born” insieme a Bradley Cooper.

Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, potrebbe essere l’ospite d’onore della settantesima edizione del Festival di Sanremo. E ovviamente non sarebbe l’unica.

Il settimanale Spy annuncia anche che Amadeus vorrebbe portare sul palco dell’Ariston anche Al Bano e Alberto Urso, reduce dalla vittoria nel talent show Amici di Maria De Filippi.

Festival di Sanremo 2020: quando inizia e cantanti in gara

Il Festival di Sanremo 2020 andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020. Quest’anno il festival della canzone italiana festeggia ben settant’anni. Sarà un’edizione sicuramente speciale, condotta per la prima volta da Amadeus. Quest’ultimo sarà anche conduttore artistico della manifestazione canora. La regia sarà curata da Stefano Vicario, mentre la scenografia sarà curata da Gaetano Castelli, storico scenografo del Festival la cui assenza durava dal 2012.

Non sono ancora noti i nomi dei co-conduttori del Festival. Sono state avanzate alcune ipotesi, ma non c’è ancora nessuna ufficialità. Quest’anno ci sarà il ripristino delle Nuove Proposte, categoria che era stata eliminata lo scorso anno.

Non si conosce ancora ovviamente la lunga rosa dei cantanti in gara. Il settimanale Chi ha provato ad anticipare qualche nome, citando tra gli altri Elodie, Bianca Atzei, Annalisa e Chiara Galazzo. Non sono escluse possibili sorprese dell’ultima ora.