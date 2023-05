Cresce l’attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 e impazza il toto nome sul possibile vincitore della 67esima edizione della kermesse canora. In Italia tutti i riflettori e gli occhi sono puntati su Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023 e rappresentante italiano in gara con il brano “Due vite“. A che ora si esibirà sul palcoscenico della Liverpool Arena e come sarà possibile votarlo?

Eurovision 2023, a che ora canta Marco Mengoni “Due Vite per l’Italia?

Marco Mengoni è pronto ad emozionare il pubblico della Liverpool Arena con una speciale versione di “Due Vite“, il brano presentato in gara alla finale dell’Eurovision 2023. Dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2023 e nelle classifiche di vendita e streaming, il cantautore di Ronciglione è attesissimo alla sua seconda prova all’Eurovision. Ma a che ora canterà Mengoni? La partenza dello show è fissata alle 21.00 e Mengoni, undicesimo nella scaletta di ordine d’uscita dei cantanti in gara si esibirà alle 22.06 con “Due vite”.

Ricordiamo che per la sua seconda partecipazione all’Eurovision, la prima è stata dieci anni fa con L’essenziale classificatosi al settimo posto, il cantante ha presentato una versione ridotta del suo singolo multiplatino della durata di circa 3.00. Un taglio di 45 secondi rispetto alla versione originale per rispettare le regole dell’Eurovision. Intanto nell’attesa della finale e della sua esibizione, il cantante ha pensato bene di regalare ai fan uno scatto che sta facendo impazzire i social!

Come votare Marco Mengoni all’Eurovision 2023?

Durante la finale dell’Eurovision 2023 ricordiamo che nessun paese può votare il proprio rappresentante in gara. L’Italia quindi non potrà votare Marco Mengoni che ha come codice il numero 11.

Per votare è possibile: via sms al numero 474.475.0 con il codice del proprio artista preferito, compreso tra 01 e 26. Ogni voto costa 0,50 euro, tramite telefono chiamando il numero 894.222 e inserire il codice dell’artista che si vuole sostenere, da 01 a 26 al costo di 0,51 euro oppure tramite l’app ufficiale dell’Eurovision.

Il sistema di voto è suddiviso tra il televoto del pubblico e quello delle giurie nazionali con un peso del 50%. Da quest’anno, novità importante, è stata data la possibilità anche ai paesi non in gara la possibilità di votare.

Marco Mengoni, Due vite: il testo del brano in gara all’Eurovision 2023

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Il caffè col limone

Contro l’hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi E dove sarai?

Dove vai?

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse e gli schiaffi, gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai

Che giri fanno due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

A gridare un po’ di rabbia sopra un tetto

Che nessuno si sente così

Che nessuno li guarda più i film

I fiori nella tua camera

La mia maglia metallica

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Persi tra le persone

Quante parole

Senza mai una risposta

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai?

Dove vai?

Quando la vita poi esagera

Tutte le corse e gli schiaffi gli sbagli che fai

Quando qualcosa ti agita

Tanto lo so che tu non dormi

Spegni la luce anche se non ti va

Restiamo al buio avvolti

Solo dal suono della voce

Al di là della follia che balla in tutte le cose

Due vite guarda che disordine

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

Tanto lo so che tu non dormi, dormi, dormi, dormi, dormi mai

Che giri fanno due vite

Due vite