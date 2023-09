Quello della donna senza scrupoli, arrivista e perfida che impalma il riccone di turno per poi spolparlo o, peggio, ucciderlo, non è certo un soggetto originale e nuovo, però funziona, anche al cinema e in tv. E’ più o meno questo il filo della narrazione lungo il quale si snoda la trama di A caccia del vedovo d’oro, un film di genere thriller del 2021 diretto da Robin Hays.

Una pellicola ricca di sorprese e colpi di scena che non corre il rischio di annoiare. Va in onda Giovedì 21 Settembre in prima visione alle 21.20 su Rai Due. Di seguito trovate le curiosità più interessanti.

A caccia del vedovo d’oro: la trama in breve e il cast

Austin, Texas. L’affascinante settantenne Steven, ex dirigente televisivo in pensione, si innamora della bella Celeste, cameriera nel club che frequenta abitualmente, e la sposa. E così la donna e le sue due figlie adolescenti si ritrovano a vivere nel lusso che hanno sempre sognato ma non si accontentano. Celeste comincia a rubare i gioielli della prima moglie del marito e per questo entra in contrasto con la figlia di lui, Bechy.

Per quanto riguarda il cast, gli interpreti principali della pellicola sono Julie Benz, Eli Gabay e Roan Curtis.

Le curiosità sul film

Ecco qualche curiosità: