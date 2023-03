Prosegue il viaggio culinario di Alessandro Borghese fra le delizie italiane. Il reality 4 ristoranti è giunto ormai alla sua ottava stagione e continua ad interessare una buona fetta di pubblico ad ogni puntata. In quella che andrà in onda stasera, Venerdì 17 marzo, come sempre su Tv8, lo chef stellato, figlio della famosa attrice Barbara Bouchet, fa tappa in Toscana: ecco dove e quali sono i concorrenti in lizza per il bonus.

4 ristoranti: località e concorrenti

La gastronomia toscana è rinomata in tutto il mondo ed è praticamente impossibile trovare un angolo di questa splendida regione in cui non si mangi divinamente bene.

Ecco perché sarà davvero interessante per i telespettatori scoprire qual è il ristorante migliore secondo il giudizio di Borghese del quartiere Venezia di Livorno. E’ in questa bella città portuale infatti, che il conduttore fa sosta oggi. Fra scorci marini, vecchie e nuove strade ed imponenti palazzi, si arriva al quartiere Venezia ed è qui che si svolge la gara per aggiudicarsi il succulento premio messo in palio dagli organizzatori. Chi sarà il vincitore tra Stuzzicheria di mare in Venezia, Mediterraneo, Dietro l’angolo e Elaboratoprio culinario? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Tv8 in prima serata (inizio ore 21.30 circa).

Piatto in gara il Cacciucco

I concorrenti della quinta puntata di 4 ristoranti devono cimentarsi in un torneo all’ultimo… Cacciucco! Vincerà chi preparerà quello che soddisferà maggiormente il raffinato palato dello chef conduttore.

Il Cacciucco è una pietanza a base di pesce tipica del livornese e della zona di Viareggio e dintorni. Si tratta di due differenti versioni però: quello di Livorno ha un sapore deciso conferitogli dal soffritto e dall’abbondante presenza di aglio, elementi assenti in quello viareggino, che risulta pertanto più leggero.

Dopo la puntata di oggi di 4 Ristoranti, sapremo dove andare a gustarlo quando ci rechiamo a Livorno.