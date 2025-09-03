Torna l’appuntamento con Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, mercoledì 3 settembre 2025.

Stasera, mercoledì 3 settembre 2025, dalle ore 21.23 appuntamento con una nuova puntata di Zona Bianca. Il programma di informazione ed attualità condotto da Giuseppe Brindisi torna in prima serata su Retequattro. Una nuova puntata trasmessa in diretta dallo studio 5 di Cologno Monzese con la partecipazione di tanti ospiti, in studio e in collegamento, per discutere i temi più caldi ed importanti della settimana. Al centro della puntata di stasera i conflitti in corso in Ucraina e a Gaza con un focus dedicato all’influenza del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

Il Presidente USA continua ad essere protagonista indiscusso della politica internazionale dopo una serie di meeting con le più alte cariche per cercare di firmare un armistizio di pace per mettere fine a queste atroci guerra. In studio Giuseppe Brindisi con i suoi ospiti cercherà di capire se il ruolo di Trump sarà decisivo per firmare la pace sia in Ucraina che lungo la striscia di Gaza.

Non solo, durante la diretta di stasera di Zona Bianca di mercoledì 3 settembre, Giuseppe Brindisi torna ad occuparsi di uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi mesi. Si tratta del Caso Garlasco, conosciuto anche come il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007 di cui fu vittima Chiara Poggi, ritrovata senza vita nella villetta di famiglia.

A distanza di quasi 20 anni sono ancora tanti, troppi, i dubbi su cosa sia successo all’interno di quella villetta dove ha perso la vita Chiara. Tra condanne e processi ancora in corso, il conduttore e giornalista con la presenza di ospiti in studio cercherà di analizzare i documenti partendo da nuove testimonianze. Infine spazio anche a temi sociali a pochi giorni dalla fine dell’estate 2025 tra rincari, spese folli, “turismo cafone”, ma anche crisi economica che ha visto un crollo nelle prenotazioni per milioni di famiglie italiane.

