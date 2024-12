Reduce dal suo coming out, Zeudi Di Palma svela ad Helena Prestes il bacio registrato con Alfonso D’Apice, al Grande Fratello. Il momento di intimità avuto tra le mura della Casa più spiata in Italia appassiona i telespettatori, tanto da diventare virale sui social. E, dopo essersi dichiarata bisessuale a parole e nei fatti, con un background di attenzioni intime rivolte ad Helena, la Di Palma sente l’esigenza di spiegare alla Prestes cosa l’abbia portata al ‘nuovo bacio’ con il coinquilino.

La confessione intima di Zeudi Di Palma, al Grande Fratello

L’ex Miss Italia é sempre più vicina alla modella brasiliana, tanto che tra i loro fan c’é chi via social si direbbe pronto a scommettere su una relazione futura tra le due protagoniste di Grande fratello. Eppure, nelle ore segnate dalle festività del Santo Natale, Zeudi Di Palma registra un nuovo bacio inaspettato con Alfonso D’Apice, in un momento di trasporto fisico vissuto dai diretti interessati a distanza debita dai coinquilini, distesi su un letto nella Casa di Cinecittà. Ad Helena Prestes, però, Zeudi tiene a chiarire di aver baciato il giovane quasi per compassione e non perché spinta da un sentimento vero d’amore e proprio.

“Tu penserai che sono pazza. Mi sono ritrovata in una situazione un po’ strana.– é la premessa dei motivi alla base dell’effusione-. Non ridere, perché adesso che ti racconterò non riderai più. Non è una cosa bella”. La verità dell’ex Miss Italia, poi, si fa dalle dichiarazioni via via sempre più intimiste: “Quando sono venuta da te dopo i regali di Natale delle famiglie –aggiunge Zeudi, parlando via à vis ad Helena, che appare incredula-…poi mi è venuto a cercare Alfonso, noi abbiamo tanti amici in comune. Poi lui si è aperto con me e ha parlato della situazione di suo padre. Ci siamo parlati tanto sul letto, mi ha detto tante cose sue. Poi c’è stato un problema“.

La reazione di Helena Prestes, al ‘nuovo bacio’ di Zeudi Di Palma

Quindi, dopo i baci e i momenti di intimità condivisi con la Prestes, l’ex Miss Italia accuserebbe Alfonso di aver fatto il primo passo in “un bacio rubato”. Quasi come a volersi discolpare di un ‘tradimento’ ad Helena. O almeno, questa é l’ipotesi aggregante formulata dai più tra gli utenti del joint-fandom delle due modelle, attivo sui social

“La verità è che lui ha provato a baciarmi e io mi sono un po’ scansata all’inizio. -spiega in aggiunta Zeudi ad Helena-.Però non so dirti, è come se mi fossi sentita un po’ in dovere di farlo nei suoi confronti e quindi c’è stato”. Nella confidenza intima la Di Palma tiene, inoltre, a chiarire di non volere una relazione d’amore con Alfonso. E prontamente non si fa attender la replica di Helena Prestes, al confronto con l’ex Miss Italia.

“Ma l’hai baciato con la lingua? Davvero?… Va beh… dammi aggiornamenti di come andrà con lui”, replica la brasiliana, palesandosi sorpresa, per poi dirigersi in cucina e apparire piuttosto giù di morale, o almeno a detta dei telespettatori di Grande Fratello attivi nel web.