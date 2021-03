Se avete amata Spinning Out, Zero Chill è la serie che fa per voi. Ambientata anch’essa nel mondo del pattinaggio sul ghiaccio, la trama segue le vicende di due gemelli, fratello e sorella, mentre inseguono i loro sogni: lui quello di diventare campione di hockey sul ghiaccio, lei di specializzarsi nel pattinaggio artistico. Zero Chill è stato girato (ed è anche ambientato) nella città di Sheffield, in Inghilterra, con la IceSheffield Skating Arena che si è trasformata nell’immaginaria accademia di hockey sul ghiaccio, la Hammarström. La serie tv, composta da dieci episodi, è disponibile su Netflix dal 15 marzo.

Zero Chill: la trama della serie tv

La storia segue le vicende della pattinatrice 15enne Kayla MacBentley la cui vita viene sconvolta quando la sua famiglia si trasferisce dal Canada al Regno Unito per iscrivere suo fratello Mac alla prestigiosa Accademia di hockey su ghiaccio di Hammarström, dove potrà proseguire la sua già brillante carriera.

Mentre il trasferimento la costringe a sospendere i suoi sogni di diventare campionessa di pattinaggio artistico, lasciando in Canada il suo partner, nel Regno Unito Kayla cerca di sfruttare al massimo i vantaggi di questa nuova vita, trovare il suo posto nel mondo e soprattutto uscire fuori dall’ombra del fratello superstar.

Zero Chill su Netflix: il cast e i personaggi della serie tv

Nel cast della serie tv, Grace Beedie e Dakota Taylor nei panni dei gemelli Kayla e Eugen ‘Mac’ Macbentley; Doug Rao interpreta il padre dei tuo fratelli, Luke, un ex professionista di hockey sul ghiaccio; Sarah Jane Potts è la madre dei gemelli, Jenny; Jade Ma è il giovane pattinatore Sky Tyler che fa amicizia con Kayla e Mac; Oscar Skagerberg interpreta il capo allenatore di hockey sul ghiaccio Anton Hammarström; Anastázie Chocholatá interpreta sua figlia Ava.

A completare il cast ci sono Stan Steinbichler nei panni dell’assistente capitano della squadra degli Hammers, Nico; Brett Houghton interpreta il rivale di Mac, Carson; Jeremias Amoore nel ruolo di Orzo, il ragazzo di punta della squadra degli Hammers; e Leonardo Fontes nel ruolo di Sam, la matricola della squadra.