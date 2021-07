Zelig torna in tv: 3 puntate speciali con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Zelig torna in tv con tre puntate speciali che andranno in onda su Canale 5 durante il prossimo autunno. Il celebre programma di comicità targato Mediaset, dopo i grandi successi del passato torna con un’edizione speciale. Tre puntate dedicate allo storico programma, a condurle sono stati chiamati due conduttori storici: Vanessa Incontrata e Claudio Bisio.

Zelig torna su Canale 5 con tre speciali

Le tre puntate di Zelig fanno parte di una serie di eventi speciali che Mediaset ha pensato per Canale 5. Uno show dedicato alla storica trasmissione che ha lanciato negli anni moltissimi comici. Il ritorno del programma comico è stato anticipato durante la presentazione dei palinsesti tv Mediaset per la stagione televisiva 2021/2022.

Gli ospiti dello show

Al momento non ci sono molte informazioni in merito a come sarà strutturata questa edizione speciale di Zelig, quello che è certo e che ci sarà la presenza del trio formato da Aldo, Giovanni e Giacomo e dal duo comico Ale e Franz.

Zelig una storia di successi

Il programma è andato in onda la prima volta nel 1997 su Italia 1. Sulla stessa rete televisiva ci rimase fino al 2003 anno in cui poi passò su Canale 5 fino al 2016.

Le prime edizioni si svolgevano in uno studio-tendone, in seguito lo show andò in onda dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. Tanti i conduttori che hanno dato la loro impronta al programma si citano: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che torneranno in questa nuova edizione. A condurlo sono stati anche Simona Ventura, Michelle Hunziker, Paola Cortellesi, Teresa Mannino e molti altri.

Zelig ha lanciato negli anni tantissimi comici: Checco Zalone, il Mago Forest, gli stessi Ale e Franz. A salire sul palco sono stati anche Enrico Brignano, Ficarra e Picone, Pino Campagna, Raul Cremona, Katia & Valeria e molti altri volti della comicità.

I premi vinti da Zelig

Zelig negli anni ha riscosso moltissimo successo tanto da essere uno dei programmi più seguiti di Mediaset. Un programma che ha vinto anche diversi premi come il Telegatto per la miglior trasmissione dell’anno nel 2003, e quello per la Migliore Trasmissione di Satira e Comicità nel 2004. Zelig ha vinto anche diverse edizioni del Premio Regia Televisiva.