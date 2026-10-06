Zelig 30 torna in prima serata su Canale 5. Grandi novità per il comic show più longevo della televisione italiana che per l’occasione riparte con nuovi conduttori, tanti ospiti e il “best minute”.

Zelig 30, quando va in onda su Canale 5 e conduttori

Al via da stasera, martedì 6 ottobre 2026, la nuova edizione di “Zelig 30“. Dopo il successo degli appuntamenti di inizio anno per i trent’anni del comic show più longevo della televisione italiana, una bella sorpresa per i tantissimi fan ed appassionati del programma. Quattro prime serate in calendario per “Zelig 30” per l’occasione punta su una importante novità alla conduzione, visto che per la prima volta insieme ci saranno Michelle Hunziker con Ale e Franz.

Zelig 30, ospiti e comici di stasera, 6 ottobre 2026 prima puntata

Per il debutto del 6 ottobre 2026, “Zelig 30” punta anche sulla presenza di grandi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Ospiti di stasera, infatti, Gerry Scotti e Paolo Rossi.

Naturalmente il cuore del programma restano i comici. Durante la prima puntata si alterneranno sul palcoscenico: Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D’Oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero, Bruce Ketta.

Il “Best Minute”, una della novità di “Zelig” con la giuria

Ma le novità non finiscono qui, visto che arriva anche il “Best Minute”, un programma nel programma che mette in gara i momenti più esilaranti della storia di Zelig. A giudicare ci saranno tre fuoriclasse della risata come Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. Ogni settimana i giudici proporranno il loro minuto preferito, pescando dai circa 25.000 minuti di comicità del prezioso patrimonio di Zelig, e insieme sceglieranno il “Best Minute” della puntata.

A scandire il ritmo dello show, la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, che ha contribuito a rendere inconfondibile il sound di Zelig e accompagnerà tutte le serate con la propria energia.

Ricordiamo che “Zelig 30” è ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo e dal gruppo autorale che lavora alla realizzazione del programma: Carlo Turati, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Paolo Uzzi, Andrea Midena, Giovanna Donini, Maite Turati, Luca Contato.