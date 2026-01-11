Zelig torna in tv con un’edizione straordinaria per festeggiare i suoi 30 anni. Firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, il programma comico è il più longevo della tv italiana. Scopriamo insieme chi saranno i conduttori, il cast e quando andrà in onda in tv.

Zelig 30: conduttori e quando in tv

Era il 1996 quando su Italia 1 andò in onda la prima puntata di ‘Buon Compleanno Zelig – Dieci Anni di Risate‘. Lo show omaggiava i 10 anni di attività dell’omonimo locale-cabaret milanese situato in viale Monza 140. Da allora, il programma comico più longevo della tv ha collezionato 150 puntate in prima serata e 120 in seconda serata, per un totale di oltre 500 ore di registrazione.

Per l’anniversario sono in programma quattro puntate speciali, in prima serata, che saranno condotte da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. L’appuntamento per Zelig 30 è per lunedì 12 gennaio 2026 su Canale 5.

Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata? Vedremo, dal vivo, il duo Manera-Penoni con il celebre “cinema polacco”; Marco della Noce alias Oriano Ferrari (meccanico capotecnico della Ferrari); Marta e Gianluca con le loro sessioni di speed date e Raul Cremona nei panni del Mago Silvano. Spazio anche a mini musical con i conduttori ideati da Rocco Tanica.

Il cast comico dell’edizione straordinaria

In questi trent’anni sono stati più di 200 comici saliti sul palco di Zelig. Saranno presenti, nel corso delle quattro puntate, i personaggi che hanno fatto la storia del programma come Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz ed Cochi Ponzoni.

Accanto a loro troviamo Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Leonardo Manera, gli Oblivion ed Antonio Ornano.

Tutti saranno accompagnati dalle band di Roy Paci e gli Aretuska, Elio e le Storie Tese e Paolo Jannacci band con la partecipazione di Cochi Ponzoni.