Lo Zecchino d’Oro non si ferma ed è pronto a ritornare in tv con due speciali che verranno trasmessi su Rai1 durante le feste natalizie. Vediamo insieme chi saranno i conduttori e quando andranno in onda.

Lo Zecchino d’Oro ci terrà compagnia con due speciali a Natale e Capodanno

Salvatore, bambino napoletano di 9 anni, è stato il vincitore dell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro. Il piccolo cantante ha portato sul palco dell’Antoniano di Bologna un brano dal titolo ‘Non ci cascheremo mai” con la musica e il testo di Max Gazzè e Francesco De Benedettis. Ora la kermesse musicale dedicata ai bambini e ragazzi torna nuovamente su Rai1 con due appuntamenti speciali. Il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre, alle ore 9.40 verrà trasmesso Lo Zecchino di Natale con il Piccolo Coro dell’Antoniano. A dirigerlo è Sabrina Simoni.

A presentare questo evento speciale, sono Cristina D’Avena e Paolo Belli, con l’asinello Nunù. Tra gli ospiti spazio a Paolo Vallesi, i ragazzi di Casa Surace e alcuni degli interpreti dall’ultima edizione, la 66esima, dello Zecchino d’Oro. Ad esibirsi saranno anche le Verdi Note, il coro dei giovani dell’Antoniano, che presenteranno l’ultimo singolo “Trust” insieme agli inglesi The Swingles, già vincitori di 5 Grammy Awards.

L’appuntamento con lo Zecchino del 1 gennaio 2024

Il 1 gennaio 2024 invece alle ore 17.05 su Rai1 verrà trasmesso ‘Il Concerto di Capodanno dei Bambini e delle Bambine’ del Piccolo Coro dell’Antoniano. A condurlo saranno le voci di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Lo scenario scelto è la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, comprensorio sciistico a cavallo tra Madonna di Campiglio, le valli di Sole e Rendena in Trentino. Il 1 gennaio ricorre anche la Giornata Mondiale della Pace e andranno in onda i messaggi della senatrice a vita Liliana Segre e del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini.

Accanto ai bambini si esibiranno alcuni adulti come Lorenzo Baglioni, Deborah Iurato e Virginio. Tra gli ospiti, saranno presenti la poetessa Beatrice Zerbini e Matteo Bocelli, in collegamento dagli Stati Uniti. Nelle due puntate, ci sarà spazio anche alle storie e ai protagonisti di ‘Operazione Pane’. La campagna sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), aiutando mamme, papà e bimbi in difficoltà.