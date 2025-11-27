Tutto pronto per la 68esima edizione de Lo Zecchino D’Oro 2025, il festival musicale dedicato alla musica per bambini che si tiene annualmente in Italia dal 1959. Scopriamo insieme le date di messa in onda su Rai1, le canzoni in gara e tutte le anticipazioni.

Lo Zecchino D’Oro quando inizia? Le date dell’edizione 2025

Si avvicina il periodo del Festival de Lo Zecchino d’Oro 2025, il festival musicale dedicato alla musica per bambini che torna in tv che tre imperdibili appuntamenti. La 68esima edizione de Lo Zecchino d’Oro 2025 andrà in onda dal 28 al 30 novembre 2025 in diretta dall’Antoniano su Rai1. Un appuntamento che, come ogni anno, celebra la musica con leggerezza, lontano dalle logiche di mercato, e che coinvolge bambini e pubblico in una vera festa.

Le date de Lo Zecchino d’oro 2025 sono così suddivise: venerdì 28 novembre dalle ore 17.05 alle 18.40 e sabato 29 novembre dalle 17.10 alle 18.40. La finale, che decreterà la canzone vincitrice della 68esima edizione, andrà in onda domenica 30 novembre 2025 dalle 17.20 alle 20. A presentare la finale sarà, anche quest’anno, il direttore artistico Carlo Conti. Le semifinali del 28 e 29 novembre, invece, sono affidate alla conduzione di Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni.

Lo Zecchino D’Oro 2025, 14 nuove canzoni in gara

L’edizione 68° de Lo Zecchino d’Oro 2025 vedrà alternarsi sul palcoscenico 20 piccoli cantanti provenienti da 10 regioni d’Italia. Dalla Calabria alla Campania passando per Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana fino al Veneto. Tutti i piccoli cantanti saranno accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini. In gara 14 nuove canzoni firmate da 28 autori provenienti da ambiti diversi: esperti di musica per bambini, attori, insegnanti, scrittori, produttori e noti artisti come Stefano Accorsi, Andrea Agresti, Enrico Nigiotti e Giuliano Sangiorgi.

Ricordiamo che dal 28 novembre sarà inoltre disponibile in digitale e in CD Zecchino d’Oro – 68ª edizione, la nuova compilation 2025 distribuita da Sony Music Italy con tutti i 14 brani in gara protagonisti dell’edizione.

L’appuntamento con Lo Zecchino d’Oro 2025 è dal 28 al 30 novembre su Rai1.