Durante la presentazione dello Zecchino d’Oro 2024, ovvero della 67° edizione del Festival canoro dei più piccoli, si è parlato a lungo delle novità di quest’anno e di quando il programma andrà in onda su Rai 1. Cosa ci attende? Ecco le news emerse

Zecchino d’Oro 2024 conferenza stampa: le news sulla nuova edizione

Alla conferenza stampa odierna per lo Zecchino d’Oro 2024 hanno preso parte: Marcello Ciannamea – Direttore Intrattenimento Prime Time, Raffaela Sallustio – Vicedirettrice Intrattenimento Prime Time, Fra Giampaolo Cavalli – Direttore Antoniano, Sabrina Simoni – Direttrice Piccolo Coro dell’Antoniano e soprattutto: Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni oltre che – in collegamento esterno – Carlo Conti. Cosa è emerso?

In primis le date di messa in onda della kermesse canora dei bambini. Lo Zecchino d’Oro 2024 andrà infatti in onda su Rai 1 il 29 e 30 novembre dalle ore 17.05 alle ore 18.45 e il 1˚ dicembre dalle ore 17.20 alle 20.00. Proprio in quei giorni, tra gioia, riflessione e solidarietà, in quanto non si parlerà solo di musica ma si penserà a tutti i bambini nel mondo che stanno soffrendo, la 67 edizione dello Zecchino prenderà il via nei 70 anni della Rai e dell’Antoniano.

Zecchino d’Oro 2024, conduttori: chi saranno?

Per la nuova edizione dello Zecchino d’Oro 2024 quali conduttori sono stati scelti? In primis l’amatissima Carolina Benvenga che i piccoli già conoscono. Al suo fianco vi sarà: pronto a debuttare sul palco dell’Antoniano, Lorenzo Baglioni.

La serata finale, invece, sarà condotta, come di consueto, da: Carlo Conti. Proprio quest’ultimo durante la conferenza stampa ha voluto sottolineare che quando lasciò il Festival di Sanremo annunciò che si sarebbe dedicato allo Zecchino in veste di direttore artistico. Ora, però, che torna sul palco di Sanremo, non lascia comunque lo Zecchino. Conti ha ricordato: Mariele Ventre e Cino Tortorella e ha speso bellissime parole per i due conduttori sottolineando come sia Carolina che Lorenzo possano dare molto ai bambini e arricchire il programma.

Durante la conferenza stampa Carolina ha detto: “Mia figlia ascolta le canzoni dello Zecchino insieme a me. E’ anche molto fan dei cartoni animati dello Zecchino. E’ bello vedere come la musica riesca ad unire grandi e piccoli“. Lorenzo Baglioni si è detto, invece, onorato di approdare allo Zecchino. Lorenzo ha detto: “Le canzoni sono bellissime, i bambini sono straordinari. I bambini sono molto più tranquilli degli adulti. I bambini più piccoli vanno in diretta nazionale come se nulla fosse“.

Zecchino d’Oro 2024 ospiti: Topo Gigio

Quali saranno gli ospiti? In primis avremo il ritorno di Topo Gigio. Ad annunciarli tutti è stato, durante la conferenza stampa, Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico li ha divisi per giornate:

venerdì: Topo Gigio

sabato: Topo Gigio

Domenica: Topo Gigio, i Ricchi e Poveri pronti a presentare il loro nuovo brano, Bianca Guaccero,

Zecchino d’Oro 2024: titolo delle canzoni e nomi degli autori

A presentare i nomi degli autori che hanno scritto, durante la conferenza stampa de Lo Zecchini d’Oro 2024 è Raffaella Sallusti. “Lo Zecchino d’Oro è diventato grazie alla Rai un fenomeno di costume“. Poi aggiunge: “Sono tantissimi gli autori che hanno scritto e ancora scrivono. Lucio Dalla, Pino Daniele, Mogol, Masini, Loredana Bertè e quest’anno: Luca Argentero e Red Canzian”.

Carlo Conti ha voluto ringraziare tutti per aver regalato canzoni con diversi temi e tutte bellissime.

Quali sono le canzoni in gara?

Il principe Futù (Giulia Luzi e Massimo Zanotti),

La bugia (Rainer Monaco e Riccardo Capone),

Gol! L’amicizia fa festa (Francesco Morettini,

Luca Angelosanti e Francesco Leombruni),

Coccodance (Piero Romitelli ed Emilio Munda),

Il magico viaggio di Marco Polo (Red Canzian e Mario Gardini),

Diventare un albero (Rebecca Pecoriello, Stefano Francioni, Nicola Marotta e Luca Argentero),

Il leone piagnone (Sergio Cossu ed Enrico Galiano),

Coccinella sfortunella (Valentina Ambrosio),

L’estate sta iniziando (Stefano Righi, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Simone Lavezzi, Daniele Mattiuzzi),

Un rospo nel bosco (Andrea Mingardi e Sandro Comini),

Nonna rock (Carmine Spera e Lodovico Saccol),

Jingle band (Alessandro Fava, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi, Sara Casali e Alessio Zini),

Per un pezzetto di terra (Giuseppe De Rosa e Irene Menna)

Animal School (Giancarlo Di Maria e Massimo Mazzoni)

Vi saranno ben 19 interpreti con duetti e un trio. Ben 11 regioni rappresentate ed età dai 4 agli 11 anni. Bimbi, come dice la direttrice del coro Sabrina Simoni, che hanno registrato il cd a giugno scorso quando avevano solo 3 anni.

La cover di Zum Zum Zum

Grande novità di quest’anno? La cover di Zum Zum Zum. Oltretutto da questo brano è nato un cortometraggio animato disponibile su RaiPlay e successivamente su Rai Yoyo.

Vincitore Zecchino d’Oro a Sanremo?

In merito alla possibilità di portare il vincitore dello Zecchino d’Oro 2024 a Sanremo 2025 Carlo Conti ha detto: “I due direttori artistici si sono confrontati. Portare un bambino all’Ariston sarebbe una forzatura”

Le parole di Red Canzian

La scelta di Red Canzian di partecipare in qualità di autore di una canzone è dovuta alle richieste del suo nipotino. L’artista ha detto: “I bambini hanno bisogno di ascoltare delle storie” Sottolineando di aver scelto Marco Polo da bravo veneziano e per via delle ricorrenze storiche. Canzian ha poi aggiunto: “Mario Gardini è riuscito a raccontare Il Milione di Marco Polo in tre minuti. Mio nipote è felicissimo della canzone“.