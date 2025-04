Valeria Marini si è rimessa in gioco sul palco del varietà del sabato sera condotto da Carlo Conti, “Ne vedremo delle belle“. Nel programma, dieci showgirl diventate famose tra gli anni Ottanta e Novanta si sfidano a colpi di ballo, canto, recitazione davanti ad una giuria di esperti. Da quando è iniziato il programma, Valeria Marini sta facendo parlare di sé tanto che alcuni l’hanno accusata di essere troppo polemica. Già dalla prima puntata la soubrette aveva polemizzato sulla posizione in classifica dichiarando di essere stanca di fare la figura della Cenerentola. Come se non bastasse nella seconda puntata, la Marini ha litigato con Patrizia Pellegrino e ha perso la sfida contro Pamela Prati.

Valeria, come sta andando l’avventura a Ne vedremo delle belle?

E’ una bella avventura ma è molto impegnativa. Le discipline sono tante e quando siamo in studio si ha poco tempo per provare. Per esempio nella seconda puntata ho avuto difficoltà perché non avevo avuto tempo di provare la canzone per via di altri impegni. Mi sono ritrovata in diretta che non l’avevo mai fatta prima, mi riferisco alla canzone Cuoricini. Sono felice però di mettermi in gioco in questo programma perché sto imparando tante cose. E poi sono dell’idea che uno possa cavarsela anche con la simpatia.

Sei tornata nella chat con le altre colleghe?

Questa storia della chat è diventata una leggenda. La verità è che il giorno successivo alla registrazione del programma ho avuto un’emicrania lancinante. Prima ho spento il telefono, poi l’ho riacceso ma siccome arrivavano troppi messaggi e mi dava fastidio il rumore sono uscita dalla chat. Forse ho sbagliato ma ora sono rientrata. Alla fine è stato anche ingigantito perché comunque un po’ di competizione c’è anche se per me è un gioco.

Nel corso della prima puntata avevi dichiarato di essere stanca di fare la figura della Cenerentola. Ad oggi come ti senti? Ancora insoddisfatta per la classifica?

Il discorso su Cenerentola è nato perché nella prima puntata non mi era stata data la possibilità di cambiare vestito e comunque la prova che avevo fatto non mi aveva lasciata soddisfatta.

Avevi detto di sperare che le colleghe votassero in base alle esibizioni e non per calcoli o strategie: sta accadendo?

Le votazioni delle colleghe così come le mie sono state abbastanza obiettive. Tutto succede in diretta e non c’è nulla di calcolato o di programmato. Con qualcuno poi ho più feeling, con altre meno. Patrizia Pellegrino è molto permalosa e neanche si può scherzare con lei.

A chi ti accusa di essere troppo polemica cosa rispondi?

Io non sono affatto polemica. Alla fine di cosa mi si può accusare, che non sono bella o che non sono protagonista?

In quale delle discipline ti senti più forte?

Mi sento forte nel musical o comunque nei momenti musicali ma finora non sembra. A volte poi le votazioni sono in generale giuste ma a volte qualche voto che hanno preso le altre potevo prenderlo io.

Sei stata definita la regina dei reality. Ti piacerebbe ricoprire il ruolo da opinionista?

Mi piacerebbe molto perché sarebbe interessante oltre che stimolante. Anche far parte di una giuria mi piacerebbe.

Cercheresti mai l’amore in tv? Qualche anno fa era stata lanciata la notizia che avresti fatto la tronista a Uomini e Donne.

Quando ho fatto dei lavori di successo con Maria mi era stato proposto o accennato. Non lo so sinceramente, poi l’amore arriva quando si apre il cuore. Sicuramente in una situazione in cui si è costretti a guardare o a giudicare gli uomini si può trovare l’amore.