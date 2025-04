Abbiamo intervistato in esclusiva Vybes dopo l’uscita da Amici 24 per scoprire qualcosa in più sulle sue emozioni durante il percorso nella scuola di Maria De Filippi. Genuino, spontaneo, vero, il giovane artista ci ha trasmesso tutta la sua passione per la musica e la sua voglia di lanciare messaggi importanti attraverso di essa anche perché, come lui stesso dice: “Ora la maggior parte dei ragazzi anche in contesti più piccoli si sfogano con essa“. Progetti futuri? Potrebbe esserci anche la partecipazione a Sanremo Giovani. Non si esclude nulla. Ciò che è certo è che la musica continuerà a far parte della sua vita e che gli affetti più cari continueranno a sostenerlo, – è stato suo padre a iscriverlo ad Amici senza che lui lo sapesse – come tutti i fan che ha conquistato durante il lungo percorso nel talent dell’ammiraglia Mediaset.

Intervista esclusiva a Vybes

Che bilancio tracci della tua esperienza ad Amici 24? Quando hai deciso di partecipare al talent di Maria De Filippi e perché?

Sicuramente positivo…è stata una esperienza che oltre ad avermi arricchito a livello musicale grazie ai coach e ai ragazzi in casetta, mi ha arricchito anche a livello personale. In realtà non ho deciso io, è stato mio padre ad aver compilato il form a mia insaputa ed eccoci qua.

Quale è stato il momento più felice durante il tuo percorso nel talent?

L’ultima puntata quando ho avuto l’opportunità di cantare “Chiedere aiuto”. L’ultimo inedito è stato il pezzo che ha fatto chiudere il cerchio del mio racconto ad Amici…sono andato via con il sorriso.

Che consiglio vorresti dare, dopo aver provato questa esperienza, a chi tenterà a breve di fare i casting per Amici 25?

Il consiglio che do ai ragazzi è quello di essere sempre se stessi e tenere sempre i piedi ben saldi a terra… e poi crederci sempre. Io non pensavo neanche di prendere il banco e invece sono arrivato al Serale.

Cosa vorresti che il pubblico ricordasse di te ora che sei fuori dal talent?

Un ragazzo vero, semplice e genuino con una forte passione per la musica.

Il 28 marzo è uscito il tuo singolo “Chiedere aiuto”, un brano molto intimo e personale. Raccontaci un po’ di questo brano.

Ho iniziato a scrivere il brano dentro la casetta di amici verso fine gennaio. Il ritornello è nato in sala 8 insieme a me c’era Mollenbeck che mi ha aiutato a registrare la prima demo prestandomi la sua attrezzatura…è stato davvero gentile.

Il messaggio del pezzo è potente: rompere il tabù del chiedere supporto. Come pensi che la musica possa aiutare i giovani ad affrontare la fragilità emotiva?

Credo che la mia generazione sia ad ora quella più sensibile, i problemi di ansia ormai sono all’ordine del giorno. La musica è un forte mezzo comunicativo, infatti ora la maggior parte dei ragazzi anche in contesti più piccoli si sfogano con essa… questo è bellissimo, la musica è terapia pura.

Dopo la tua esperienza ad ‘Amici’, considereresti l’idea di candidarti per una futura edizione di Sanremo Giovani?

Non lo metto in dubbio assolutamente, magari presentare un brano con una forte tematica sociale non sarebbe male…mi piace davvero tanto mandare messaggi con la musica, è un mezzo di comunicazione incredibile.