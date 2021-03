Al via online i Casting dello Zecchino d’Oro: di seguito vi forniremo tutte le informazioni per poter partecipare. Le selezioni dei piccoli cantanti della 64°edizione si potranno fare su una piattaforma web dedicata per caricare i video degli aspiranti cantanti.

Zecchino D’oro 2021: ecco come partecipare ai casting

A causa della pandemia mondiale da coronavirus, molti programmi sono stati spostati o addirittura cancellati. E’ il caso dello Zecchino d’oro che in un primo momento sembrava fosse certo che sarebbe andato in onda a dicembre 2020, con la conduzione di Mara Venier e Carlo Conti ma che poi è stato spostato a maggio 2021.

Ma nemmeno a maggio potrà essere possibile confezionare il programma dei più piccoli: ci sarà semplicemente una grande festa in cui arriveranno, per la prima volta in tv, le canzoni della 63° edizione dello Zecchino d’Oro, che non ha potuto svolgersi in diretta a dicembre 2020 a causa della situazione sanitaria.

Zecchino D’Oro, 64° edizione a dicembre 2021

L’appuntamento con la 64° edizione dello Zecchino d’Oro è fissato a dicembre 2021, ma si è già alla ricerca dei piccoli cantanti che daranno voce alle canzoni di questa edizione, in programma, appunto il prossimo dicembre.

Quindi aperti i casting dello Zecchino d’Oro che si terranno online su una piattaforma web dedicata, dove tutti i bimbi che vogliono partecipare potranno caricare il loro video, fino al 10 maggio 2021.

Partecipare allo Zecchino d’Oro è un’esperienza indimenticabile da vivere insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano e alla sua direttrice Sabrina Simoni, che non si esaurisce con la trasmissione televisiva e la registrazione della compilation, ma comprende tante altre avventure insieme a tutto il mondo di Antoniano e Zecchino d’Oro.

La procedura di selezione per lo Zecchino D’oro: ecco come fare

Intanto vi anticipiamo che non c’è nessun costo da affrontare e che il video che dovete caricare sulla piattaforma web dedicata è completamente gratuito. Diffidate dunque da chi millanta cose differenti con richieste di denaro.

Il video, in cui i piccoli interpreti eseguono una canzone da scegliere tra un gruppo di canzoni del repertorio dello Zecchino d’Oro, si potrà caricare da oggi 11 marzo fino al 10 maggio 2021 della durata di un minuto accedendo al sitozecchinodoro.org. Possono partecipare tutti i bambini e le bambine d’Italia dai 3 ai 10 anni.

La playlist è disponibile sempre sul sito zecchinodoro.org; in aggiunta al video-provino sarà necessario presentare anche un breve video di presentazione.

I video raccolti saranno esaminati dallo staff dell’Antoniano in modo da riascoltare, in una seconda fase, le bambine e i bambini selezionati. I solisti che supereranno il Casting 2021 interpreteranno, per l’edizione di dicembre, le canzoni selezionate da una commissione di qualità composta da professionisti del settore musicale e del mondo dello spettacolo. In giuria, oltre ai rappresentanti dell’Antoniano ci saranno:

Cristina D’Avena (cantante),

Calcutta (cantautore),

Arianna (cantante pop e musical),

Arianna Salomoni (Rai1),

Sonia Farnesi (Rai Ragazzi),

Alessia Riccardi (Sony Music EntertainmentItaly),

Marco Rossi (Rainbow),

Michela Carrara (Rai Radio Kids),

Rudy Zerbi e Laura Antonini (Radio Deejay),

Duccio Pasqua(Radio Rai 1),

Maria Grazia Novelli (insegnante),

Nicole Bianchi(giornalista Istituto Luce Cinecittà, autrice tv),

Federico Fiecconi(Graffiti),

Sarah Pozzoli (Focus Junior),

Francesca Agrati (Topolino),

Eddy Anselmi (giornalista),

Mussi Bollini (Rai Ragazzi),

Lucio Fabbri (Direttore Musicale Compilation 64° Zecchino d’Oro)

Zecchino D’Oro 2021, 64° edizione: chi ci sarà alla conduzione?

Lo scorso dicembre, i conduttori designati per la rappresentazione canora dei più piccoli vedeva al timone Carlo Conti e Mara Venier. Con la cancellazione del programma, a causa dell’emergenza sanitaria l’appuntamento è fissato a dicembre 2021, dove con buona probabilità dovrebbero esserci gli amatissimi conduttori Conti – Venier. Il condizionale, naturalmente è d’obbligo perchè ancora lontano nel tempo e non è stato deciso nulla.

In attesa di scoprire chi saranno i piccoli solisti che daranno voce alle nuove canzoni della 64° edizione vi precisiamo che potete trovare informazioni più dettagliate su: www.zecchinodoro.orgwww.antoniano.it