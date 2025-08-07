Yoga Radio Estate: conduttori e quando in tv e ospiti prima puntata

Dopo il successo di Battiti Live, arriva sulle reti Mediaset Yoga Radio Estate. Si tratta di un viaggio tra la musica e il racconto, ricco di cantanti amati non solo dalla Generazione Z. Scopriamo insieme quando andrà in onda, chi sono i conduttori e chi ci sarà nella prima puntata.

Yoga Radio Estate: chi sono i conduttori e quando andrà in onda

Arriva in tv, il format live prodotto da Radio Bruno. Quattro serate di musica che hanno visto diversi cantanti salire sul palco di tre città dell’Emilia Romagna (Reggio Emilia, Forlì e due tappe a Modena) nei mesi di giugno e luglio. Gli show musicali dei quattro appuntamenti sono stati registrati e ora andranno in onda in prima serata, alle ore 21.20, su Italia 1 dal 12 agosto 2025.

A condurre il Yoga Radio Estate sono Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari. Si tratta di un programma leggero e con tanta musica che vedrà alternarsi sul palco artisti di ogni epoca, non solo cantanti amati dai giovanissimi. Le canzoni che ascolteremo sono infatti la colonna sonora di questa estate, oltre a essere brani diventati virali sui social.

Scaldate le voci, perché quest’estate si canta con Yoga Radio Estate! 💛

A Reggio Emilia arrivano musica, artisti e tanto divertimento, insieme a Rebecca Staffelli e Stefano Corti ✨ Vi aspettiamo il 12 agosto in prima serata su #Italia1 e Mediaset Infinity! pic.twitter.com/AKOvMT7MlC — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) July 25, 2025

Gli ospiti della prima puntata del 12 agosto

La prima puntata del Yoga Radio Estate andrà in onda su Italia 1 martedì 12 agosto e manderà in onda la tappa di Reggio Emilia (registrata lo scorso 24 giugno). A esibirsi sul palco ci sarà Alfa con il suo tormentone estivo ‘A me mi piace‘, Gaia, Francesco Gabbani, Anna, Rocco Hunt, Clara, Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny, Rkomi ed Ermal Meta. E ancora gli ex allievi di Amici Nicolò Filippucci, Jacopo Sol e e Aaron; i BNKR44, Francesca Michielin, Shade, Cristina D’Avena e Bianca Atzei.

Tutte le quattro serate sono state a ingresso gratuito e sono state trasmesse sul canale 73 del digitale terrestre o in streaming sul sito e sull’app di Radio Bruno.