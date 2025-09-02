Gran finale del Yoga Radio Estate 2025, l’evento musicale dell’estate prodotto da Radio Bruno in prima serata su Italia 1. Scopriamo tutti gli ospiti, la scaletta e i cantanti protagonisti della quarta ed ultima puntata di stasera, martedì 2 settembre 2025.

Yoga Radio Estate 2025, stasera ultima puntata su Italia

Stasera, martedì 2 settembre 2025, dalle ore 21.25, appuntamento con la quarta ed ultima puntata del Yoga Radio Estate, l’evento musicale dell’estate prodotto da Radio Bruno. La musica torna nuovamente protagonista in prima serata su Italia 1 con un nuovo format live che ha accompagnato il pubblico italiano nelle ultime settimane. La quarta puntata si preannuncia imperdibile con la conduzione affidata all’inedita coppia di presentatori: Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Con loro sul palcoscenico in questa avventura c’è anche lo speaker Enzo Ferrari.

Un trio speciale chiamato a presentare il gran finale dell’evento musicale del Yoga Radio Estate trasmesso dalla magica cornice della piazza di Modena, a Reggio Emilia. Anche questa sera sul palcoscenico si alterneranno i cantanti protagonisti dell’estate 2025. Curiosi di scoprire tutti i nomi dei cantanti ospiti e protagonisti dell’ultima puntata?

Yoga Radio Estate 2025, scaletta e artisti del 2 settembre 2025

La musica torna protagonista, ancora una volta, nell’ultimo appuntamento del Yoga Radio Estate 2025 in prima serata su Italia 1. Sul palcoscenico, allestito nella piazza di Modena, ritroviamo un cast d’eccezione con tutti i cantanti protagonisti delle hit dell’estate 2025.

Ecco la scaletta della quarta ed ultima puntata del Yoga Radio Estate:

The Kolors

BigMama

Emis Killa

Benji & Fede

Sal Da Vinci

TrigNo

Riki e Lorella Cuccarini

Sarah Toscano e Carl Brave

Eiffel 65

Michele Bravi e Mida

Gemelli Diversi

Sophie and the Giants

Planet Funk

AKA 7even

Yoga Radio Estate 2025: dove vederlo in tv e streaming

Quando e dove vedere Yoga Radio Estate in tv e streaming? Per chi avesse perso la precedenti puntate dell’evento musicale dell’estate firmato da Radio Bruno ricordiamo che la messa in onda è il martedì in prima serata su Italia 1. Non solo, l’evento musicale è disponibile anche online e in modalità streaming live e on demand sulla sulla piattaforma Mediaset Infinity.

L’ultima puntata del Yoga Radio Estate 2025 è per stasera, martedì 2 settembre 2025, in prima serata su Italia 1!