La maggior parte della critica ha bollato XXX-Il ritorno di Xander Cage come il tipico film “alla Vin Diesel”, frenetico e rumoroso ma con poca sostanza, sebbene sia il genere che l’attore possano contare su un pubblico di affezionatissimi pronti a non perdersene neanche una sequenza. Se anche voi appartenete alla suddetta schiera di fans, vi informiamo che la pellicola va in onda nella prima serata di Venerdì 13 Ottobre su Italia Uno. Di seguito vi sveliamo trama, cast e curiosità.

XXX-Il ritorno di Xander Cage: la trama in breve e il cast

Tutti sono convinti che Xander Cage, un esperto di sport estremi specializzato in missioni impossibili, sia morto, ma non è così. La Cia infatti, lo assume per dare la caccia ad un criminale che ha nelle proprie mani un’arma micidiale, detta “vaso di Pandora” e subito lui entra in azione.

Accanto a Vin Diesel che recita nel ruolo del protagonista, nel cast troviamo Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann, Kris Wu e Tony Jaa.

Le curiosità sul film

XXX-Il ritorno di Xander Cage è un film di genere azione/avventura con tocchi thriller diretto da D.J.Caruso nel 2017. Ecco alcune curiosità che lo riguardano: