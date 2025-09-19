Ci siamo: X-Style, il magazine settimanale di Mediaset incentrato su costume e tendenze torna in seconda serata su Canale 5. Scopriamo insieme la data di partenza, la conduttrice e tutte le novità della stagione 2025-2026.

X-Style 2025-2026: quando va in onda su Canale 5 e conduttrice

Al via da martedì 23 settembre 2025 la nuova stagione di X-Style 2025/2026, il magazine settimanale di Mediaset incentrato su costume e tendenze trasmesso nella seconda serata di Canale 5. Un ritorno molto atteso dal pubblico e da tutti gli appassionati di moda e tendenze. Confermata nel ruolo di conduttrice Giorgia Venturini che torna al timone del rotocalco televisivo per il sesto anno consecutivo. Nella prima puntata della nuova edizione spazio alla recente Mostra del cinema di Venezia tra servizi dedicati al red carpet, ma anche un servizio speciale dedicato alla installazione artistica in piazza San Marco con 100 ritratti di migranti e rifugiati, ispirata al progetto Inside Art di JR.

Non solo, nella prima puntata Giorgia Venturini e tutto il team di X-Style ricordano Giorgio Armani scomparso lo scorso 4 settembre. “Ci ha insegnato cos’è l’eleganza. Non ha mai offuscato nessun personaggio che indossasse un suo capo, ma lo ha sempre fatto brillare” – ha raccontato la conduttrice dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

X-Style torna su Canale 5: anticipazioni novità di questa stagione

Il ritorno di X-Style su Canale 5 con Giorgia Venturini è sempre nel segno della moda e delle ultime tendenze in fatto di look e stile. “Non ci fermiamo mai, dobbiamo stare al passo coi tempi. La moda corre veloce e noi cerchiamo di starle dietro” – ha sottolineo la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Tra le novità di questa edizione: uno studio completamente rinnovato e all’avanguardia con un pizzico di sapore rétro. Stando alle anticipazioni la prima puntata della nuova stagione si preannuncia davvero imperdibile. Non solo l’omaggio a Giorgio Armani e il focus sulla Mostra del cinema di Venezia, ma anche una intervista a Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano.

Tra le tendenze degli ultimi mesi impossibile non parlare dei Labubu, pupazzetti lanciati dalla cantante coreana Lisa delle Blackpink e diventati virali. La stessa conduttrice non li conosceva, ma ha ceduto alla tentazione di acquistarne uno dopo aver visto un Labub alla figlia di un amica. Questo e tanto altro in X-Style che torna da martedì 23 settembre 2025 in seconda serata su Canale 5. Ricordiamo che l’appuntamento con il rotocalco di moda e tendenza è anche su Mediaset Infinity con contenuti inediti tra video, interviste, approfondimenti e articoli dedicati a moda, beauty e design.