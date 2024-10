La nuova puntata di X factor Italia andata in onda giovedì 10 ottobre 2024 ha visto Paola Iezzi (del duo Paola e Chiara) diventare protagonista di un duro scontro con la candidata concorrente ai Bootcamp, Marina Del Grosso. Quest’ultima, risultata eliminata per la sentenza della giudice, si dichiara in forte dissenso contro la Iezzi, rivendicando di essere un talento incompreso. Tanto da provocare la pronta reazione stizzita dell’esperta.

Ma non é tutto. Il momento dell’accesa discussione, divenuto virale tra i trend topic sui social, vede poi l’altro giudice Manuel Agnelli prendere posizione tra le parti contrapposte. E a margine dell’accaduto, rispetto all’eliminazione dal Talent Show, non manca neanche un commento a caldo via social del talento uscente in un duro j’accuse alla competizione musicale.

X factor, i Bootcamp di Paola Iezzi sono infuocati: esplode lo scontro in studio!

Fa discutere tra gli utenti attivi nel web il trend topic aperto su X factor e il contenuto della nuova puntata del talent show che vede Marina Del Grosso scagliarsi contro la giudice Paola Iezzi. Quest’ultima sarebbe rea – a detta della candidata – di promuovere il non talento in occasione della formazione delle squadre dettata dalle scelte dei giudici ricadute sui talenti-allievi, nella fase dei Bootcamp a X factor 2024.

L’eliminata sostiene di essere meritevole della qualificazione come concorrente, in quanto sente di rappresentare la “musica studiata” e il vero talento musicale. “Penso che bisogni portare avanti la qualità, che non é fare show, fare spettacoli”, sentenzia nel dettaglio, Marina, contestando la giudice del celebre pop-duo di sorelle, Paola e Chiara.

Paola Iezzi riceve il sostegno di un collega giudice

D’altro canto Paola Iezzi boccia la reazione al veleno della candidata, ritenendola inopportuna dal momento che il contest la chiama a fare la sua scelta di critico-esperto in musica. L’eliminata non nasconde, però, che la sua reazione sia dettata dalla “fame”, ovvero l’urgenza che sente nel voler emergere nell’industria musicale. Ma ecco che ad infierire su -di lei- arriva anche l’altro giudice Manuel Agnelli, che appoggia in toto la sentenza di Paola Iezzi a X factor. L’esperto esclama, con un sibillino: “…Tutti abbiamo fame!“.

La sentenza social dell’eliminata ai danni di X Factor

L’accesa discussione tra le parti coinvolte nello scontro a X factor ora divide, inevitabilmente, l’opinione generale del popolo attivo nel web che si divide a metà. C’é chi sostiene la posizione della Iezzi e chi invece supporta il talento della eliminata, Marina. Nel frattempo, quest’ultima non intende tacere a mezzo social circa l’eliminazione subita e prende voce in capitolo anche in un post di dominio pubblico.

Per @paolaiezzi non ci sono dubbi: Laura deve sedersi. Ora tocca prendere una decisone difficile con chi fare lo switch.#XF2024 pic.twitter.com/88kFwmkbjE — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 10, 2024

“Programmi come questo che dovrebbero premiare la preparazione e il talento -sentenzia online l’uscente Marina ai danni di XFactor, che delude la giovane. Marina ritiene che il talent show dovrebbe “dare il giusto merito a chi merita e ha gli attributi per fare questo mestiere”. Il lungo messaggio che infiamma la polemica della rete aperta su XFactor, poi, prosegue tra le righe: “continueranno a preferire il prodotto al talento, non ci sarà mai giustizia”, rincara infine la dose la Del Grosso, ai danni di X factor.