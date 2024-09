Torna X Factor 2024 con una nuova stagione (la 18esima) ricca di novità a cominciare dalla conduttrice e dal tavolo dei giurati. Vediamo insieme quando andrà in onda il talent che ha lanciato diversi cantanti del panorama musicale italiano.

X Factor 2024: dove vederlo in tv

‘La grande festa della musica’ sta per avere inizio. Uno dei talent più attesi di questa stagione è sicuramente X Factor che ha raggiunto la maturità con la 18esima edizione. Il programma quest’anno ha in serbo diverse sorprese a partire dalla finale che si svolgerà, a dicembre, in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il via per X Factor 2024 è previsto per giovedì 12 settembre 2024 in prima serata su Sky e in streaming su Now.

Giorgia, al suo esordio nella conduzione in solitaria, prende il posto di Francesca Michielin al timone del programma. Nuovi anche i giurati con Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Ritorno invece per Manuel Agnelli che per cinque edizione si è seduto al tavolo del programma e punta a far vincere il proprio team. Si tratta di quattro carriere, stili e personalità molto diverse tra loro che formeranno gli aspiranti concorrenti di XF2024 con lezioni di canto e consigli su come salire sul palco.

Un duetto inatteso nelle Audizioni

Lo show Sky Original prodotto da Fremantle vede i quattro giudici essere in totale armonia tra loro. Durante le Audizioni che si sono svolte all’Allianz Cloud di Milano, Paola Iezzi e Jack La Furia hanno dato vita ad un inedito duetto. I due, tra un casting e un altro, si sono esibiti sulle note di “Amici come prima”. Il brano di Paola&Chiara vinse le Nuove Proposte di Sanremo nel 1997 ma è ancora amatissimo dai fan. Una versione molto particolare, con Manuel Agnelli e Achille Lauro che ci hanno scherzato su e hanno proposto 4 sì per Jack. E il pubblico è già in visibilio.