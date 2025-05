Dopo aver infiammato e fatto ballare tutto il pubblico del Concerto del Primo Maggio a Roma, Elodie pubblica il suo quinto album di inediti dal titolo “Mi Ami Mi Odi“. Un disco che racchiude tutte le sue anime e che presto porterà dal vivo nel suo “The Stadium Show”.

Elodie conquista il Concerto Primo Maggio a Roma e pubblica il nuovo album “Mi Ami Mi Odi”

Al grido di “Mi Ami Mi Odi“, Elodie è stata una delle indiscusse protagoniste del Concerto del Primo Maggio 2025 tenutosi nella storica location di Piazza San Giovanni a Roma. La cantante si è esibita per la prima volta, da ospiti, all’evento organizzato annualmente in occasione della Festa dei lavoratori dai tre sindacati confederati italiani: CGIL, CISL e UIL. Una prima volta che ha lasciato il segno, in primis per la cantante che emozionata ha dichiarato: “sono felicissima di essere qui, è la prima volta sul palco ma ne ho fatti tantissimi da spettatrice come voi”.

Poi Elodea fasciata in un abitino super sexy nero con tanto di guanti rosso color fuoco ha cantato alcuni dei suoi successi tra cui il nuovo singolo “Mi Ami Mi Odi” che dà il titolo al suo nuovo album uscito il 2 maggio in tutti i negozi, piattaforme digitali e streaming. Una performance da star internazionale quella di Elodie che ha regalato al pubblico un trittico di sue canzoni facendo scatenare il pubblico sulle note di “Bagno a mezzanotte”.

Elodie, tracklist “Mi Ami Mi Odi”

Mi Ami Mi Odi è il titolo del nuovo album di Elodie in uscita da venerdì 2 maggio 2025. Un ritorno attesissimo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 dove ha partecipato con la travolgente ed ipnotica ballad “Dimenticarsi alle 7”. Sono 12 le tracce che compongono il quinto progetto discografico della cantante romana che in questo album dà sfoggio delle sue 4 anime. 4 sfaccettature del suo carattere che decanta anche in uno dei brani del disco dal titolo “1Ora”. Si tratta di Erotica, Audace, Galattica e Magnetica, le 4 Elodie che vedremo anche sul palcoscenico durante il suo prossimo tour.

Nel disco anche le collaborazioni con Tiziano Ferro nel brano “Feeling” e con Lorenzaa nella canzone “In grado”. In concomitanza con l’uscita del disco, Elodie torna anche al cinema nel film “Fuori”, diretto da Mario Martone in concorso a Cannes 2025.

Elodie torna in tour con “The Stadium Show”: le date

L’uscita di “Mi Ami Mi Odi” di Elodie anticipa anche il primo tour negli stadi. “The Stadium Show” vedrà la star esibirsi per la prima volta in due stadi italiani. Ecco le date da segnare in agenda: