È di queste ore la notizia che riguarda il ritorno di Morgan a X Factor 2023 come membro della giuria. A lanciare l’indiscrezione è il quotidiano romano Il Messaggero, che tra le sue pagine, parla anche della riconferma di Francesca Michielin nelle vesti di conduttrice per il secondo anno consecutivo. Al momento le bocche sono cucite e non è arrivata nessuna conferma e nemmeno una smentita da parte dalla produzione del format televisivo. Ma di chi prenderà il posto Morgan?

X Factor 2023: Morgan torna in giuria? Chi sono i giudici

La nuova giuria di X Factor 2023 secondo il quotidiano Il Messaggero dovrebbe essere composta quindi da Morgan, l’ex frontman dei Bluvertigo, prenderebbe quindi il posto di Rkomi, dal più esperto Fedez, tornato nel 2022 dopo qualche anno di assenza, da Dargen D’Amico, la cui ironia pungente ha colpito il pubblico nella scorsa edizione, e da Ambra Angiolini, a suo agio in una veste diversa da quella di conduttrice e attrice.

Morgan a X Factor: contratto firmato?

Stando a quanto riportato dal quotidiano, la produzione del talent show avrebbe già concluso positivamente la trattativa con il cantautore. L’ipotesi di vedere Morgan giudice a X Factor 2023, stando a questa fonte, sembra essere quindi molto concreta.

Francesca Michielin confermata conduttrice di X Factor 2023

Non dovrebbero esserci cambiamenti anche per quello che riguarda i vertici della conduzione di X Factor 2023. La conduttrice della prossima edizione sarà nuovamente Francesca Michielin, che nel 2022 ha indossato per la prima volta i panni della “padrona di casa” del talent show da cui è stata lanciata nel lontano 2011, ad appena 16 anni.

Entrambe le notizie sono in attesa di ufficialità da parte della produzione del talent show. Non dovrebbe comunque mancare molto all’ufficialità: di solito, nel mese di giugno vengono registrate le prime puntate di X Factor, e che vedremo in tv in onda il prossimo autunno.