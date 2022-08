Tutto pronto per l’arrivo in tv di X Factor 2022. A distanza di 11 anni dalla sua vittoria, Francesca Michielin torna nel talent in veste di conduttrice, prendendo il posto che nella scorsa edizione era di Ludovico Tersigni, subentrato a sua volta ad Alessandro Cattelan. In giuria troveremo invece: Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

X Factor 2022 conduce Francesca Michielin: ecco quando in tv

X Factor 2022, fortunatissimo talent che negli anni ha lanciato alcuni tra i cantanti più celebri della musica italiana ed internazionale, prenderà il via giovedì 15 settembre 2022 su Sky e Now. La nuova stagione vedrà l’arrivo sul palco, come anticipato prima, di Francesca Michielin in veste di conduttrice. La cantante nel 2011 si aggiudicò la vittoria proprio del fortunatissimo talent durante la quinta edizione. I giurati saranno: Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

Chi è Francesca Michielin, nuova conduttrice di X Factor 2022?

Francesca Michielin è nata a Bassano del Grappa, il 25 febbraio 1995. È una cantautrice e polistrumentista italiana. Ha raggiunto la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione proprio di X Factor, talent show che la vedrà in veste di conduttrice nella prossima edizione.

Durante la sua carriera la Michielin ha vinto tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 e al Festival di Sanremo 2021, quando sul palco era in coppia con Fedez. I due già in passato avevano collaborato alla realizzazione di brani di successo e quest’anno si ritroveranno nello stesso programma con due ruoli diversi. La Michielin ha inoltre rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest nel 2016.

La giuria: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi

La giuria di X Factor 2022 sarà composta da: Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Fedez già in passato ha ricoperto il ruolo di giurato di X Factor per diverse edizioni. Per Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico invece è la prima volta che affrontano questa importante sfida televisiva a X Factor.

I cantanti lanciati da X Factor

Oltre a Francesca Michielin, tra i cantanti di maggior successo lanciati da X Factor ricordiamo: i Måneskin, Noemi, Marco Mengoni, Mahmood, Giusy Ferreri, Tony Maiello, Silvia Aprile, Aram Quartet, Le Donatella, Chiara Galiazzo, Davide Merlini, Lorenzo Fragola, Gaia Gozzi, Lorenzo Licitra, Enrico Nigiotti, Anastasio, Leo Gassmann e Casadilego.