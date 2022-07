Ospite del Giffoni Film Festival 2022 l’attore, musicista e conduttore romano Ludovico Tersigni. Protagonista di serie tv di successo come “Tutto può succedere”, “Skam Italia” e “Summertime” solo per citarne alcune, di recente ha debuttato come conduttore di X Factor, in sostituzione di Alessandro Cattelan.Noi di SuperGuidaTv, in occasione proprio del Giffoni Film Festival, abbiamo intervistato Ludovico Tersigni. Con lui abbiamo parlato della sua carriera di attore, della sua esperienza come doppiatore del personaggio di “Sox” in “Lightyear – La vera storia di Buzz” e come conduttore tv. Ecco l’intervista a Ludovico Tesigni.

Ludovico Tesigni, l’intervista esclusiva

Ludovico Tersigni, che esperienza è stata doppiare il personaggio di “Sox” in “Lightyear – La vera storia di Buzz”?

«Doppiare “Sox” è stata un’esperienza nuova che mi ha riportato alla mia infanzia. Prestare la voce a un personaggio significa regalare delle emozioni e dei sentimenti che poi rivedi in un cartone animato».

Sei stato conduttore di X Factor: ti sei divertito? C’è un programma che ti piacerebbe condurre?

«Il programma che mi piacerebbe condurre non esiste ancora, questo è un ottimo motivo per iniziare a scriverlo. A X Factor mi sono divertito tanto e ho imparato tanto. Questa è la cosa più importante, perché ho imparato da tutti: dai giudici, dagli autori, dai ragazzi soprattutto. È un bagaglio di esperienza che mi porterò dietro per tutta la vita. È sicuramente un’esperienza unica. Devo dire che un po’ X Factor mi manca, però è stato bello».

C’è un ruolo che ti piacerebbe interpretare? E quanto del personaggio che hai interpretato in “Skam” c’è in te?

«Un ruolo che mi piacerebbe interpretare è sicuramente quello di un supereroe, è un po’ il sogno di ogni bambino. Con il personaggio di Giovanni in Skam condivido la voglia di divertirmi. Per questo motivo Giovanni come personaggio è risultato divertente, perchè ci siamo divertiti tantissimo sul set. Skam è una serie che sfiora il cinema verità. È una serie di culto».

Un film del passato di cui saresti voluto essere protagonista?

«”Fight club” anzi ti dirò di più, “Matrix”. Il primo “Matrix” per volare via alla fine».

Intervista video a Ludovico Tersigni