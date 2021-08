Iniziano ad essere in tanti a chiedersi, in merito a X Factor 2021, quando andrà in tv? La messa in onda del talent targato Sky è vicina. Proprio per questo giudici e nuovo conduttore sono al lavoro, anche durante questa calda estate, per confezionare al meglio una edizione che si prospetta rivoluzionaria e che è pronta a fare un vero e proprio botto. Cosa è stato modificato all’interno del talent? Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? Ecco tutte le news e anticipazioni in merito.

X Factor 2021 cast e conduttore: arriva Ludovico Tersigni

Come ormai tutti sanno Alessandro Cattelan ha lasciato X Factor e Sky per nuove sfide professionali. Non troveremo dunque più lui alla conduzione del talent. Per i fan è stato un duro, anzi un durissimo colpo. Cattelan era diventato il volto dello storico programma dopo il passaggio da Rai 2 a Sky.

Questa è la prima rivoluzione all’interno della nuova stagione del talent. Al timone vi sarà un nuovo volto. Quale? Quello di un ragazzo giovane e alla prima esperienza nei panni di conduttore tv. Di chi stiamo parlando? Come già detto e ridetto di Ludovico Tersigni. L’affascinante attore è noto ai più per aver preso parte ad un film diretto da Gabriele Muccino, a una fiction Rai come l’amatissima Tutto può succedere, ma anche a serie tv Netflix come Skam Italia e Summertime.

Come sarà il debutto del nuovo conduttore. Tersigni deciderà di seguire la linea di impostazione di Cattelan o si presenterà in veste completamente nuova? Come reagirà il pubblico?

Gli interrogativi sul nuovo conduttore sono veramente tanti e potranno essere sciolti solo una volta che lo si vedrà all’opera all’interno di X Factor 2021.

Altre novità nel cast non ve ne sono. La rivoluzione che ha sconvolto il talent non ha scompigliato le carte fra i giudici. Confermatissimi dunque: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Niente più squadre, ma giudici pronti a gareggiare in tutto e per tutto

Cos’altro c’è di nuovo in X Factor 2021? Perché si parla della stagione della rivoluzione? Ebbene la novità, oltre al conduttore, riguarda l’assenza delle squadre viste alla vecchia maniera. Non ci sarà un giudice pronto a seguire i gruppi, un giudice con le under donna, uno con gli over … . Piuttosto vi saranno giudici pronti a mettersi in ballo completamente portando avanti veri e propri progetti discografici e artisti sui cui si sentiranno di puntare il tutto e per tutto.

Insomma X Factor 2021 prenderà un po’ spunto da Amici quando Emma ed Elisa, coach di bianchi e blu, sceglievano per il Serale i loro talenti e li spronavano ad andare avanti assegnando loro pezzi ad hoc, duetti mozzafiato e aiutandoli a sviluppare i loro progetti.

X Factor 2021 quando in tv? La data della messa in onda

Quando verrà trasmesso X Factor 2021 in tv? Salvo cambi dell’ultimo minuto, la data della messa in onda del talent di Sky coincide con il prossimo 16 settembre 2021. E’ quello il giorno in cui si inizieranno a vedere, anche su Now Tv, i primi casting. Insomma Il 16 prenderà il via X Factor 2021 con alla guida Ludovico Tersigni. Qualche giorno dopo, molto probabilmente il 18 settembre 2021, su Rai 1, debutterà invece il nuovo programma di Alessandro Cattelan. Nel giro di pochi giorni tutti, compresi i vari detrattori, potranno farsi una idea sulle scelte prese dalle varie produzioni e dai diretti interessati. Si parlerà di flop o di successi? La curiosità inizia a salire sempre di più e la tensione sicuramente arriverà alle stelle.

Siccome ora è ancora presto meglio concentrarsi sugli altri dettagli per la prossima edizione di X Factor. Quante saranno le puntate? Si pensa che il numero possa coincidere con quelle delle vecchie edizioni in quanto ciascun giudice potrà scegliere solo 3 talenti per il suo team e quindi in gara vi saranno solo 12 concorrenti così come accadeva in passato.

Si pensa dunque che la quindicesima stagione del talent coprirà da settembre a dicembre e poi, prima di Natale, lascerà il posto alla nuova stagione di MasterChef Italia.