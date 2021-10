X-Factor 2021, ieri sera, ha concluso la serie di audizioni per scovare il nuovo talento della musica italiana. Questa edizione senza etichette ha permesso a molti talenti di presentarsi senza paura. Molte sono state le storie che, probabilmente, senza l’apertura voluta e decisa dal programma non sarebbero state raccontate.

Nelle scelte dei quattro giudici di questa edizione senza etichette contano l’originalità, l’urgenza di comunicare la vita e il messaggio che da esso ne deriva. Molti dei concorrenti hanno storie personali complicate in cui la generazione Z si riconosce profondamente.

Terza puntata di audizioni per X-Factor 2021: ecco, quanto accaduto

Si parte con i 4 giudici di X-Factor 2021 al tavolo più noto di Italia. Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton sono a loro agio e si divertono parecchio. Una delle giurie più unite e belle da vedere che X-Factor abbia mai avuto.

Ludovico Tersigni appare sempre più sciolto e consapevole del ruolo che la produzione di X-Factor gli ha affidato. Con una t-shirt che evidenzia i colori arcobaleno, l’attore romano suona il basso su un brano di e con Manuel Agnelli. Qui, si aspettano i live per capire tutte le sue capacità e potenzialità da conduttore in piena regola. Sappiamo che le aspettative non saranno deluse.

Nonostante sia l’ultima puntata di selezione la quota simpatia non manca ed infatti, la personalità più stramba delle tre puntata arriva con l’esibizione di Edoardo Borghini da Livorno che canta Dudu e fa ballare tutto il backstage.

C’è spazio anche per tre giudici che si auto-candidano per i live. Emma Marrone insieme ad Hell Raton crea un duo nel quale comanda lei. Invece, Mika si presenta come uno sconosciuto. La sua gag però, i più affezionati di X-Factor la ricorderanno perchè già realizzata durante un’altra edizione.

I 5 concorrenti migliori della terza puntata di audizioni X-Factor 2021

Il primo concorrente a conquistare i 4 sì dei giudici è Luce. Con il suo brano inedito Atlantide porta tutti ad una festa immaginaria citando Jay-Z e Beyoncè. Sui social in molti notano una somiglianza, nella modulazione della voce, a Marco Mengoni.

Anche stasera partiamo con un carico di talento. Piaciuta l’esibizione di Luce? #XF2021 pic.twitter.com/SYb8El4lpQ — Sky (@SkyItalia) September 30, 2021

Poi, è la volta de I Mombai che propongono un canto bielorusso ricoperti di argilla. Per loro, 4 sì.

Quanda arriva Plugsaints con Colore lascia i giudici senza parole e non può che arrivare un lungo applauso con 4 sì.

C’è poco da dire. Plugsaints ha talento da vendere e si vede, il suo inedito “Colore” si aggiudica quattro sì. 🎹 #XF2021 pic.twitter.com/s3L52FkoDU — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 30, 2021

Le Endrigo sono una band di ragazzi con un manifesto ben preciso. Suonano molto bene e il loro pezzo Cose più grandi di te ha un ritornello perfetto. Manuel Agnelli riconosce la loro bravura ma gli chiede di fare più “schifo” in modo da non accontentare il pubblico realizzando ciò che si aspetta di sentire da loro.

Le Endrigo lottano contro il patriarcato con un piccolo articolo determinativo e la musica. 💪 #XF2021 pic.twitter.com/RAF8vOdJ7P — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 30, 2021

Altro concorrente passato ai bootcamp è Edo. Un ingegnere che non sa cosa ci faccia sul palco di X-Factor 2021 ma che con la sua voce stende Emma Marrone perchè canta la canzone dei suoi genitori. Si tratta de La casa in riva al mare di Lucio Dalla.

Edo è il classico ragazzo che prima degli esami dice di non sapere niente e poi prende il massimo dei voti. Siamo d’accordo? #XF2021 pic.twitter.com/pq5h836QQN — Sky (@SkyItalia) September 30, 2021

