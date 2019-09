Non è la Sofia di Alvaro Soler. Ma tutt’altra cosa. Parliamo di Sofia Tornambene, cantante il cui nome d’arte è Kimono e che, ieri sera, giovedì 12 settembre, si è ‘presentata’ alle Auditions di X Factor 2019 Italia conquistando l’attenzione dei giudici e non solo.

X Factor 2019, Sofia Kimono canta A domani per sempre | video

Nella prima puntata di X Factor 2019 dedicata alle Audizioni, Sofia Kimono ha proposto ai telespettatori di Sky Uno e alla nuova giuria del programma la canzone – inedito dal titolo A domani per sempre.

Dopo l’intro melodico, Sofia ha incuriosito già in partenza quando ha cantato le parole «quanto traffico in testa, sembra già lunedì»; inoltre, la sua voce, a tratti timida ma arrotondata, ha finito per emozionare tutti nel ritornello «dimmi a domani per sempre».

L’esibizione è terminata, il pubblico in studio ha applaudito e per lei ha invocato 4 «sì». Il primo a commentare, però, è stato il nuovo giudice Sfera Ebbasta. «Sei una bomba! Già da come sei arrivata sul palco si capisce che sei molto più avanti» le parole del rapper.

A ruota, sono poi arrivati anche i commenti positivi di Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel dei Subsonica. Ecco che, allora, secondo il nuovo meccanismo di X Factor, gli spettatori di Sky e Tv8 potranno rivedere Sofia alla fase successiva: i Bootcamp a Milano.

Chi è Sofia Tornambene: da Sanremo Young a X Factor 13

Ma chi è Sofia Tornambene e dove l’abbiamo già vista? Sofia, vero nome della cantante Kimono, ha soli 16 anni, viene da Civitanova Marche (provincia di Macerata) e si fa chiamare così perché appassionata di karate.

In tv Tornambene ha di recente partecipato al programma Sanremo Young, l’edizione in onda in prima serata su Rai 1 da febbraio 2019, condotta da Antonella Clerici e con Belén Rodriguez tra i giudici.

Nella trasmissione Rai Sofia è arrivata tra gli ultimi 4 finalisti, insieme alla vincitrice Tecla Insolia, Eden e Giuseppe Cicarese. Ora il debutto a X Factor 13, ieri sera partito su Sky Uno con un risultato d’ascolto pari a oltre 800.000 spettatori e poco meno del 4% di share.