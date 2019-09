X Factor 2019 Italia inizia ufficialmente stasera, giovedì 12 settembre. La nuova edizione del programma di Sky Uno prodotto da Fremantle è la numero 13 e le novità di certo non mancano. Su tutte: i nuovi giudici, il rinnovato regolamento e l’inedito ruolo del conduttore Alessandro Cattelan. Vediamo, allora, tutte le anticipazioni del caso.

X Factor 2019 Italia, stasera su Sky Uno la prima puntata di Audizioni: giudici, meccanismo e anticipazioni

Cosa succede, stasera in prima serata su Sky Uno, nel corso della prima puntata di X Factor 2019 Italia? Nel primissimo dei tre appuntamenti dedicati alle Audizioni: i telespettatori di Sky assistono al debutto dei giudici e all’intervento in studio degli ospiti speciali, Achille Lauro e Anastasio (il vincitore di X Factor 2018).

Resta, però, il debutto di Sfera Ebbasta in giuria la novità forse più attesa. In queste ore Fanpage ne parla come di un «vincitore annunciato», anche grazie al riposizionamento mediatico del cantante dopo i fatti di Corinaldo e in seguito al rifiuto da parte della Rai di una sua partecipazione a The Voice of Italy. Intanto, il rapper, a proposito della nuova esperienza in tv, così commenta: «La cosa più difficile – dice – è non dire ca**ate durante il giudizio».

.@sferaebbasta: "#XF13 è un'esperienza totalmente nuova per me ma mi sono trovato a mio agio. La cosa più difficile è non dire ca**ate durante il giudizio, ma mi sono stupito di me stesso!" pic.twitter.com/YAiE7XFabx — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 10, 2019

Insieme a Sfera, sono attesi in giuria anche altri due giudici – nuovi innesti. Parliamo di Malika Ayane (con la sua classe) e Samuel dei Subsonica (eterno indeciso nel programma?), mentre un gradito ritorno fa capolino in trasmissione. Quello della simpatica Mara Maionchi, che quest’anno compie anche 60 anni di carriera. «X Factor mi piace perché è il lavoro che ho fatto per tutta la vita. Scoprire talenti mi dà tanta soddisfazione» le parole della discografica che ha lanciato, tra gli altri, anche Tiziano Ferro.

.@maramaionchi: "#XF13 mi piace perché è il lavoro che ho fatto per tutta la vita. Scoprire talenti mi dà tanta soddisfazione." pic.twitter.com/KruAk18xEZ — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 10, 2019

Infine, l’altra novità da non sottovalutare è anche quella del nuovo meccanismo. Secondo il rinnovato regolamento di X Factor 2019 Italia, infatti, se i giudici dicono tutti e 4 «sì» i concorrenti di turno passano alla fase successiva. Soltanto 3 «sì» pronunciati dai giurati, invece, determinano un’ulteriore scelta, con la giuria chiamata a riunirsi in un sorta di «Area 51».

Dunque, in tv e in streaming sulle piattaforme web di Sky, gli spettatori assistono dapprima alla fase iniziale di casting, le selezioni che portano alla rosa dei primi 20 nomi e successivamente anche alla decisione finale per la scelta dei 12 concorrenti ufficiali in gara nei Live Show. 4, del resto, le squadre di talenti previste anche per quest’anno: Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi.

X Factor 2019 Italia, orario di inizio della prima puntata e come vederla in tv e in streaming

L’inizio in tv della prima puntata di X Factor 2019 Italia è ufficialmente fissato per le ore 21.15 di stasera, 12 settembre. La puntata del debutto va in onda su Sky Uno a partire da tale orario e sul canale 108 di Sky. Il programma, però, si può vedere anche su SkyGo e in streaming su NowTv (secondo il regolamento indicato dal servizio).

Le nuove Auditions di X Factor 2019 sono trasmesse anche in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale terrestre, il venerdì sera, in prima serata. Una replica della prima parte di Audizioni è al momento già prevista per sabato 14 settembre alle ore 17.00, sempre su Tv 8 s’intende e anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.

Come conduttore, per l’ottavo anno consecutivo e la nona edizione, il pubblico da casa ritrova Alessandro Cattelan, da questa tredicesima edizione anche autore del programma in qualità di creative producer dello show.

A breve, Sky manderà in onda anche le altre due puntate di Audizioni (il 19 e 26 settembre 2019 le date ufficiali), i due appuntamenti coi Bootcamp (il 3 e il 10 ottobre), l’unica prima serata dedicata agli Home Visit (il 17) ed, infine, le attese otto puntate di Live Show (a partire dal 24 ottobre) e per un totale di 14 settimane di programmazione.