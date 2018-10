X Factor 2018: i concorrenti ammessi ai Live

Si è conclusa la fase degli Home Visit di X Factor 2018: Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Asia Argento hanno scelto i 12 concorrenti ammessi ai Live

I giochi sono fatti. La dodicesima edizione di X Factor 2018 entra nel vivo della gara con la fase dei Live in partenza da giovedì 25 Ottobre. I quattro giudici Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Asia Argento, separati in quattro differenti location, hanno scelto i rispettivi 3 talenti di ogni singola categoria. Ecco chi sono.

X Factor 12 concorrenti: le scelte di Mara Maionchi e Manuel Agnelli

Gli Home Visit di Mara Maionchi si sono svolti a Saint-Rémy-de-Provence nella Provenza. Con il supporto del rapper Achille Lauro, la discografica che scelto i 3 concorrenti della categoria Under Uomini. Ecco le sue scelte:

Anastasio – 21 anni, studente

– 21 anni, studente Leo Gassman – 19 anni, studente

– 19 anni, studente Emanuele Bertelli – 16 anni, studente

Saranno loro tre i concorrenti pronti a sfidarsi nella fase dei Live Show. Nulla da fare per Lorenzo Parmeggiani e Pierfrancesco Criscitiello (Pjero).

Manuel Agnelli, invece, è volato in Belgio per scegliere le 3 donne della categoria Under Donne. Con lui ai Daft Recording Studios, in Vallonia c’era il rapper Ghemon. Ecco le scelte del frontman degli Afterhours:

Sherol Dos Santos – 21 anni, studentessa

– 21 anni, studentessa Luna Melis – 16 anni, studentessa

– 16 anni, studentessa Martina Attili – 17 anni, studentessa

Loro tre continuano la loro avventura a XF12 e accedono alla fase Live. Non passano il turno, invece, Ilaria Pieri e Camilla Musso.

X Factor 2018 concorrenti: le scelte di Fedez e Asia Argento

Home Visit anche per Fedez e Asia Argento. Il marito di Chiara Ferragni si è ritirato presso The Garage Studios in Toscana per selezionare i 3 concorrenti della categoria Over. Con lui il duo di produttori Takagi & Ketra. Ecco i 3 concorrenti scelti dal rapper che passano di diritto alla fase dei Live:

Matteo Costanzo – 25 anni, producer e compositore

– 25 anni, producer e compositore Renza Castelli – 29 anni, musicista

– 29 anni, musicista Naomi Rivieccio – 26 anni, cantante

Niente da fare per Jennifer Milan, mentre Facundo Gaston Gardillo ha abbandonato il programma prima ancora della scelta di Fedez.

Infine Asia Argento per gli Home Visit è volata in Norvegia. L’attrice e regista italiana conclude così la sua avventura a X Factor 18 visto che dalla prossima settimana sarà sostituita da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. A consigliarla nella scelta dei concorrenti della categoria Gruppi, Alioscia Bisceglia il leader dei Casino Royale. Ecco le scelte di Asia Argento:

BowLand – 30/35 anni, liberi professionisti

– 30/35 anni, liberi professionisti Red Bricks Foundation – 22/27 anni, musicisti

– 22/27 anni, musicisti Seveso Casino Palace – 16/24 anni, studenti

Non staccano il biglietto d’accesso alla fase dei Live: gli Inquietude e i Moka Stone.