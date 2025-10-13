Wonka, film del 2023 con Timothée Chalamet, è disponibile su Netflix. Scritto e diretto da Paul King, regista anche dei due film di Paddington, il film è una commedia musicale prequel de La fabbrica di cioccolato, il celebre romanzo nato dalla mente di Roald Dahl. La trama segue un giovane e avventuriero Willy Wonka che, dopo aver girato il mondo per sette anni, decide di fermarsi ed aprire un suo negozio di cioccolato alla Galleria Gourmet. Purtroppo, i suoi sogni rischiano presto di andare in frantumi a causa del Cartello del Cioccolato, un’organizzazione che controlla l’intera vendita di cioccolato della città. Scopriamo insieme qualcosa di più su questo film.

Wonka, il film su Netflix con Timothée Chalamet nei panni del celebre cioccolattiere: recensione

Wonka è un film musicale fiabesco, traboccante di colori, entusiasmo e, ovviamente, cioccolato. Paul King, come aveva fatto precedentemente anche con i due film di Paddington, ricrea lo stesso mood ottimista e luminoso, trasmettendo la stessa dose di coinvolgente buonumore e una ricca quantità di speranza e meraviglia.

Il cioccolato è decisamente uno degli elementi principali della pellicola. Come in Chocolat di Lasse Hallström con Johnny Depp e Juliette Binoche, diventa simbolo di libertà e tentazione, piacere e creatività. Grazie alle invenzioni di Wonka, ogni dolce creazione diventa un invito a sfuggire alla grigia monotonia e farsi coinvolgere dalla fantasia e dall’ entusiasmo del giovane. Ma, allo stesso tempo, il cioccolato è anche strumento di potere. Il Cartello del cioccolato lo usa per corrompere e mantenere il controllo, in modo da poter monopolizzare l’intero mercato.

Oltre la storia, anche il cast funziona molto bene. Timothée Chalamet abbraccia perfettamente il ruolo del famoso cioccolatiere che, come gli abiti che indossa nel film, sembra essere creato su misura per lui. L’attore porta infatti sulla scena un personaggio ingenuo, ma tenero, sognatore e visionario con estrema naturalezza. Ma anche Hugh Grant nei panni dell’Umpa Lumpa interpreta un ruolo decisamente non convenzionale per la sua carriera ma degno comunque di nota, caratterizzato dal suo tipico umorismo britannico.

Impossibile non citare anche Olivia Colman nei panni della perfida e grottesca lavandaia, regalando una performance davvero magistrale. Infine, anche Sally Hawkins nei panni della madre di Wonka, anche se appare poco, regala a questo personaggio assume un’aspetto di un’incredibile dolcezza, rendendo tangibile la profondità del legame col figlio, che si rivelerà fondamentale per la storia e la crescita personale di Willy.

Gli omaggi ai film precedenti e le differenze con i precedenti Willy Wonka

Il film non manca di rendere omaggio ai sui predecessori, in particolare a Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato con Gene Wilder. Gli Umpa Lumpa ad esempio, conservano il loro inconfondibile aspetto del 1971, col viso arancione e i capelli verdi. Anche la colonna sonora riprende la stessa melodia, e viene anche riproposta la famosa citazione “No, all’inverso”. Inoltre, il contratto mostrato a Willy dalla perfida lavandaia, con una scrittura decrescente, è un divertente richiamo a quello presente nella Fabbrica di Cioccolato di Gene Wilder.

Nonostante questo, i due Wonka restano profondamente diversi. Il Willy di Timothée Chalamet infatti è un giovane ottimista, positivo, ingenuo e speranzoso, all’inizio del suo sogno e della sua ambizione lavorativa. Il personaggio di Gene Wilder invece è ormai adulto, è giunto al termine della sua carriera, e ha acquisito ormai una notevole esperienza dell’animo umano alle spalle. Di conseguenza è più concreto, cinico e disilluso, caratterizzato da un’amara ironia.

Anche il Willy Wonka di Johnny Depp, personaggio protagonista del film di Tim Burton, è decisamente diverso. Il suo cioccolattiere è infatti molto più cupo e malinconico, decisamente in linea con stile del celebre regista americano.

Conclusioni

In conclusione, Wonka è una fiaba moderna dal gusto intramontabile, perfetta da vedere in famiglia, ideale per far divertire e sognare anche i bambini. Come il suo iconico fiume di cioccolato, Wonka trascina lo spettatore nel suo universo colorato e spensierato dove l’immaginazione è uno degli ingredienti principali. Allo stesso tempo, però, il film riesce a toccare anche le corde più oscure dell’animo umano, spesso alimentate da invidia e prepotenza.

Se alcune delle canzoni risultano poco memorabili, soprattutto nella versione in italiano, l’incanto complessivo rimane intatto grazie all’alchimia tra personaggi e alla forza della storia. Timothée Chalamet restituisce al personaggio tutta la sua meraviglia e il suo candore, confermando ancora una volta la sua versatilità. È quindi una pellicola deliziosa e confortante, capace di far emozionare anche gli adulti.

Inoltre, grazie al suo grande successo, è già stato annunciato un sequel, attualmente in lavorazione. Non resta che attendere le prossime novità per scoprire cosa succederà nella prossima magica avventura.