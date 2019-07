Tutto pronto per il ritorno in tv delle mitiche fatine di Winx Club 8, la serie amatissima dalle bambine che festeggia quest’anno 15 anni di messa in onda. Ecco le anticipazioni dell’ottava stagione in arrivo su Rai Yoyo.

Winx Club 8, episodi al via su Rai YoYo

Al via da lunedì 29 luglio 2019 alle ore 18.15 la nuova stagione di Winx Club 8, l’amatissima serie delle fatine coprodotta da Rainbow e Rai Ragazzi. C’è grande attesa per i nuovissimi episodi di Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna, le sei fatine che in questi 15 anni hanno accompagnato diverse generazioni di bambine promuovendo ideali e principi sani come l’amicizia, la positività, la generosità e l’impegno.

Sono trascorsi 15 anni dalla prima stagione che ha debuttato il 28 gennaio del 2004 su Rai2. Un successo inarrestabile quelle delle Winx che non conosce arresti e difficoltà considerando gli ascolti e l’affetto del pubblico. Per questo motivo dal 29 luglio al via i nuovi episodi dell’ottava stagione con le mitiche fatine magiche.

Winx Club stagione 8: dal 29 luglio su Rai Yo Yo

Per chi non lo sapesse, le Winx sono nate dalla penna di Iginio Straffe, creatore ed ideatore della fatine che in questi 15 anni sono cresciute reinventandosi per stare al passo dei tempi. Una ricerca che si è dimostrata all’altezza delle aspettative del pubblico di grandi e piccini considerando l’affetto immutato verso queste fatine diventate oramai una serie cult per milioni di persone nel mondo.

Le Winx, infatti, sono diventate dei “miti” dei nostri tempi, soprattutto per le ragazzine che sono cresciute con loro durante questi lunghi quindici anni.

Naturalmente rispetto al passato le fatine hanno conosciuto una nuova identità: si è passati dai disegni a mano di Iginio Straffi fino all’animazione in 3D con effetti speciali realizzati presso gli studi Rainbow CGI.