Windstorm 2 – Contro ogni regola, esattamente come il prequel Windstorm – Liberi nel vento, vi commuoverà, soprattutto se amate gli animali e le storie incentrate sul’interazione dei nostri amici a 4 zampe e gli umani.

Nella pellicola, indirizzata ai ragazzi ma adatta, anzi consigliata anche agli adulti, ritroviamo i protagonisti del primo capitolo del fortunato franchise, stavolta alle prese con un problema complicato che però sono pronti a risolvere insieme. L’appuntamento è per la prima serata di Sabato 22 Giugno su Italia Uno: di seguito tutte le curiosità da conoscere.

Windstorm 2 – Contro ogni regola: la trama in breve e il cast

Mika torna per l’estate nel maneggio della nonna, dove la attendono due brutte sorprese. Innanzitutto l’amato Windstorm presenta alcune ferite sull’addome e , in secondo luogo, la fattoria rischia il fallimento. Per salvarla, la ragazza si iscrive a un concorso ippico che mette in palio un ricco montepremi, ma Windstorm sparisce.

Questo il cast principale che dà vita alla pellicola: Hanna Binke, Amber Bongard, Kenzie Dysli, Cornelia Froboess e Christian Furrer.

Le principali curiosità sul film

Windstorm 2 – Contro ogni regola è un film di genere avventura/family diretto da Katja von Garnier nel 2015. Le curiosità da non perdere? Eccole: