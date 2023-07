Tutto pronto per la finale maschile di Wimbledon 2023. La numero 140 del torneo vederà scontrarsi i tennisti Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Chi vincerà?

Wimbledon 2023, la finale maschile oggi in tv: dove vederla

Cresce l’attesa per la finale maschile di Wimbledon 2023, uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno non solo dagli appassionati di tennis, ma anche da tutti gli amanti dello sport. Durante la finale di Wimbledon si scrive la storia del tennis con milioni di persone incollate alle tv per seguire il match e scoprire il nome del vincitore. L’appuntamento con la finale maschile di Wimbledon è per domenica 16 luglio 2023 dalle ore 15.00 su Sky Sport e Now Tv. Il match finale del torneo di tennis più famoso al mondo vedrà sfidarsi due dei tennisti più bravi al mondo: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Il match è in programma dalle ore 15.00 a Londra all’All England Lawn Tennis and Croquet Club, il club tennistico più famoso del pianeta. Per Novak Djokovic si tratta della nona finale di Wimbledon e chissà che non possa portare a casa la sesta vittoria del più antico evento nello sport del tennis. Per Carlos Alcaraz, invece, è una finale storica visto che sarà la prima. Chi vincerà?

Wimbledon 2023, la finale maschile: Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz

Si preannuncia una finale maschile imperdibile quella di Wimbledon 2023, il più antico evento nello sport del tennis. In campo Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz pronti a giocarsi la vittoria in cinque set. Una sfida storica visto che in campo il numero 1 e il numero 2 della classifica ATP, i due tennisti migliori al mondo con età e carriera differenti.

Per il vincitore di Wimbledon c’è in palio un montepremi importante. Si tratta del più ricco di sempre: 44 milioni e 700 mila sterline, ben 4 milioni e 350 mila sterline in più rispetto all’edizione 2022. Ricordiamo che la finale maschile di Wimbledon è in diretta dalle ore 15:00 su Sky Sport e, grazie a Sky Go, è possibile seguire anche sui dispositivi mobili. Non solo, la finale è visibile anche in modalità streaming su NOW, su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sulla app di Sky Sport.

Che vinca il migliore!