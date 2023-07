Wax ha una stella in cielo che porta il suo nome grazie ad una fan. La ragazza infatti ha deciso di fare un regalo unico al cantante di Amici. Un gesto che ha colpito profondamente il giovane che ha postato il video sul suo profilo social. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Wax, il gesto inaspettato di una fan: gli regala una stella – Video

Wax è un cantante che ha partecipato alla scorsa edizione di Amici arrivando in finale. Grazie al successo ottenuto nella trasmissione di Maria De Filippi, alcuni suoi brani sono diventati virali. Dopo ‘Turista per sempre‘, ‘Ballerine e Guantoni‘ e ‘Anni 70‘ il cantante ha fatto il giro per l’Italia portando la sua musica e arte. In ogni store e tappa dei concerti ha incontrato le sue fan che hanno apprezzato il percorso di crescita di Matteo Lucido, vero nome di Wax. Una di loro gli ha regalato addirittura una stella.

È Wax a pubblicare il video sul suo profilo TikTok con una breve didascalia:

“Quando scopri che una tua fan ti ha regalato una stella… dove si può comprare la luna?“.

La fan ha scelto questo gesto riprendendo anche alcuni testi delle canzoni di Wax come ‘Grazie’. In questo brano infatti il cantante dice:

“Ora noi possiamo brillare (Grazie) come la stella che ci guarda da quando eravamo giù in quartiere (quella là)“.

Dare il nome ad una stella è un dono che viene dal cuore. Questo regalo unico si può acquistare su alcuni siti e anche su Amazon ma si tratta comunque di un gesto puramente simbolico.

L’album di Wax

Il cantante a fine maggio ha pubblicato il suo Ep con la 21CO, l’etichetta discografica creata dalla De Filippi. L’album, venduto su licenza Warner Music Italy, contiene alcuni brani di successo cantati all’interno di Amici 22. Tra le canzoni inedite vi è anche la cover live ‘Laurea ad Honorem’ di Marracash.